Bueno, ¿qué hacemos today? ¿Os apetece salir al theater? ¿Qué movies habrá en cartelera? No nos hemos vuelto locos, estamos intentando comprender cómo hablan, según dice un tiktok que se ha vuelto viral, en la zona de Gibraltar.

Fernando Ibáñez, alias Ferny.95 en la plataforma musical, ha triunfado en esta red social con una parodia sobre los habitantes del Peñón. A juzgar por sus otros vídeos, parece vivir por la zona y además habla muy bien otros idiomas. Pero en su último vídeo se centra en uno solo: el spanglish.

Ferny se dedica a imitar una conversación con cosas como "¿Tío cómo te va la vida, how's everything?" o "¿Sí o qué? Is it ok if I join you?", en un perfectísimo castellano e inglés que le da gracia al asunto para los que no son de allí.

En las 300.000 reproducciones que lleva el vídeo en solo unas horas da para un intenso debate en los comentarios, donde lugareños confirman que esa curiosa costumbre es real. "Soy de allí al lado, iba mucho a comprar tabaco y sí, tanto descendientes de españoles como descendientes de británicos te mezclan los idiomas que da gusto", explica un usuario que firma como Freewind, y aporta dos documentos audiovisuales pa mearse... perdón, to urinate.

No es para nada la única prueba de que esto es una realidad en la colonia británica: hace unos años también se volvió viral un vídeo donde una mujer, visiblemente agobiada, explicaba a un reportero inglés cómo había presenciado un altercado. Y claro, le sale muy natural hablar en un idioma que no sabes si ella es de Londres o de Cádiz.

Viendo los comentarios y la reacción de la gente, a lo mejor tenemos delante el tiktok que podría arreglar nuestra torpeza en el inglés y no nos habíamos dado cuenta. ¿No te apetece darle un try a esta forma de speak?