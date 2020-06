Cecilio G está viviendo su particular 'Resacón en Las Vegas' pero versión Made in Spain. Parece ser que al trapero catalán se le ha ido la fiesta un poco de la manos y está pasando la resaca camino de Murcia. Según ha contado a través de Instagram Stories se ha despertado con la cabeza rapada en un tren dirección a Murcia después de haberse pegado dos días de fiesta: "Lol hace dos días salí de fiesta. Me he despertado en un tren dirección Murcia".

"Al menos lleva mascarilla", comentan algunos usuarios a través de Twitter mientras que otros consideran que se está inventando la historia de la amnesia por resaca. Para los más escépticos, Cecilio G ha ido haciendo un seguimiento de su experiencia durante el trayecto compartiendo incluso la ubicación del tren, que señalaba el cañón de Almadenes, un espacio natural protegido que se encuentra entre las poblaciones murcianas de Calasparra y Cieza.

El cantante de 'Million Dollar Baby' se ha grabado además en la cabina del cuarto de baño del tren mientras se ríe un poco atónito de las pintas que lleva: "Increíble modelito que me llevo pá Murcia".

El look escogido para esta aventura ha sido una bata de seda estilo boxeador negra y lila, con la que ha posado delante del espejo del aseo del tren con un cigarrillo en la boca, la mascarilla bajada y la capucha puesta.

La anécdota no queda aquí. Sabemos, también gracias a través de sus redes sociales, que antes de aparecer 'por arte de magia' en Murcia, la fecha en la que empezó la fiesta coincide con un encontronazo con la policía. El usuario de Twitter @DarioRN23 compartió en su cuenta una grabación de pantalla de un directo de Cecilio G la noche del miércoles 3 de junio donde se puede ver al cantante detenido dentro de un coche de policía.

"Gratuitamente detenido, hermano, así te lo digo" o "Me cago en sus muertos, estoy en el coche de los guardias, me acaban de detener ahora mismo y nada, saludos", son algunas de las frases que se pueden entender en el vídeo.

El propio Cecilio se encargó también después de hacerles saber a sus seguidores que se encontraba bien y que al final todo había quedado en un susto. El trapero pasó tres meses y medio en prisión por un delito de amenazas en el año 2018.

¿Cómo es posible que el trapero se esté desplazando libremente con las restricciones por el coronavirus? Esta es la duda que ha surgido a algunos seguidores del cantante. No sabemos si su viaje se debe a motivos de trabajo o si se trata de verdad del resultado de dos noches de intensa fiesta.