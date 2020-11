Wismichu contra los negacionistas: "¿He ofendido a alguien? ¡Qué sorpresa!"

Hace poco menos de un mes, Fernando Simón reconocía en una rueda de prensa que "no tenía mucha relación con las redes", pero que sí sabía lo que era un influencer: "En España hay muchos con una visibilidad muy grande que nos pueden ayudar a controlar la pandemia".

Dándose por aludido, el mensaje captó la atención inmediata de Wismichu, que con cerca de nueve millones y medio de seguidores nadie duda de que las cosas que dice son escuchadas. Y se puso manos a la obra para poner su granito de arena.

"Voy a llenar mi ciudad y las de alrededores con carteles que he hecho para concienciar sobre la importancia de la mascarilla", aseguraba en uno de sus últimos vídeos y que lleva un título que no deja lugar a dudas: 'Fernando Simón nos ha pedido ayuda'. Su cara traspasaba sus fronteras locales y se pudieron ver carteles en todo el país, colgados por sus seguidores.

El gallego se pasó todo el mes de octubre recordando que la prevención sanitaria es el mejor método de control, con vídeos respondiendo a los que tenían quejas absurdas sobre algunos temas básicos. Por ejemplo, los que dicen que las mascarillas se venden sin instrucciones...

El nivel de hate ha llegado a un punto donde Wismichu no ha tenido más remedio que hacer un recopilatorio de los ataques más locos que ha tenido. Desde gente que dice que no saber jugar a GTA y por eso no es de fiar, a otros que le dicen que no hay youtubers médicos.

A esto último Wismichu responde con una entrevista a Pat Mateur, un médico español que vivió muy de cerca el brote de coronavirus en Italia y que tiene un exitoso canal en la plataforma de vídeos: Diario de un MIR.

Los haters en internet son tan difíciles de convencer como los que piensan que la tierra es plana, por mucho que se les muestre que sus argumentos no son muy fiables que digamos. Al menos, con gente como Wismichu, te puedes reír con el tono en el que desmonta sus teorías.