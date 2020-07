Un youtuber arrasa con un vídeo en el que no hace nada

"La gente se cree que ser youtuber es ponerse delante de una cámara y ya, pero eso no es así". La frase es de Paula Gonu, y la firmaría el 99,999999% de los creadores de contenido a nivel mundial. Pero hay una élite, la que está en ese 0,0000001%, cuyo contenido sí es ponerse delante de una cámara y ya. Y encima triunfan con ello.

'2 horas sin hacer nada' es el brillante título que ha puesto un youtuber indonesio a una creación que ha fascinado en sus tierras por la simplicidad de la idea y la honestidad de lo que propone: cumple exactamente lo descrito en el título, cosa que no es tan fácil en este mundillo como podría parecer.

La musicalidad del título original ('2 JAM Nggak ngapa-ngapain') también ayuda para darle exotismo a nuestros poco acostumbrados oídos, y Didit (nombre real del youtuber, que firma como "Tu Amigo Pobre Oficial") se ha convertido en una celebridad en Indonesia.

Son de hecho dos horas y 20 minutos de Didit mirando a cámara, en una habitación humilde, sin edición ni trampas según los que lo han visto entero. Y ojo, porque las reproducciones van camino de los 1,7 millones de curiosos en ver a un tipo que no hace nada.

"Grandioso: ojalá tu madre viva 100 años" es el comentario más aplaudido a la gesta de este héroe moderno, capaz de ignorar las normas más básicas de los creadores de contenido para no crear nada. Bravo.

La descripción del vídeo también tiene chicha: "Quizá debería explicar por qué hice este vídeo. Todo empezó cuando la sociedad indonesia me pedía contenido que sirviera para educar a los jóvenes. Aunque no quería ni me sentía cómodo, al final ¡BOOM! ¡Lo hice!".

La explicación continúa por lugares que nadie veía venir: "Si tuviéramos que hablar de los beneficios que este vídeo puede dar a la audiencia, habría que decir que depende un poco de los filtros que cada espectador se ponga a la hora de elegir qué ver. Ése es mi único consejo y espero que a todos os entretenga este contenido en concreto".

Solo le falta soltar el micro en el aire, ponerse unas gafas de sol, y salir al ritmo de Snoop Dogg de la sala, mientras de fondo se oyen aplausos ensordecedores. Si esto no es una metáfora máxima de la vida youtuber, que venga ElRubius y lo vea.