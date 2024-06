10 canciones que no pueden faltar en tu playlist para celebrar el Orgullo

One of Your Girls - Troye Sivan

La prueba de que los artistas LGTB pueden alcanzar el estatus de superestrella sin renunciar a su sexualidad a nivel público.

I Am What I Am - Gloria Gaynor

Compuesta por un hombre homosexual e interpretada más tarde por Gloria Gaynor, esta canción es un indispensable en cualquier fiesta del Orgullo desde hace décadas. Considerada, sin ir más lejos, himno oficial junto a I Will Survive.

Camaleón - Belén Aguilera

Belén Aguilera ha sabido encajar como nadie con les españoles del colectivo gracias a temazos como este.

Peacock - Katy Perry

La más vacilona de las canciones de esta recopilación. Katy Perry es toda una experta en lanzar guiños sexuales en sus canciones, y aquí se lució.

You Need To Calm Down - Taylor Swift

"Shade never made anybody less gay". Amén, hermana.

Born This Way - Lady Gaga

Un himno para el colectivo; sería un pecado dejarlo fuera de la lista.

I Am Not Here to Make Friends - Sam Smith

Le costó unos cuantos años liberarse, pero Sam Smith ha ido a por todas con sus últimos lanzamientos.

Sissy that Walk - RuPaul

Una fiesta del Orgullo no termina si no suena uno de los temazos de RuPaul.

All the Lovers - Kylie Minogue

Kylie es una de las favoritas del colectivo desde hace décadas, y canciones como esta son hits eternos.

Quítate la Ropa - La Cruz

Acabamos la lista con uno de los pocos artistas masculinos que ha decidido ser claro con su sexualidad en sus letras y videoclips, al menos a nivel nacional.