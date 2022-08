Adele ha desvelado por qué dejó de promocionar su disco '30'

La carrera de Adele es una de las más exitosas de todos los tiempos, sus cuatro discos han sido número uno en medio planeta, ha acumulado más de 120 millones de ventas en todo el mundo de sus cuatro disco, 15 premios Grammys, 14 Brit Awards y un Oscar entre otros muchos premios.

Pero la artista británica se toma las cosas con calma, le gusta hacer todo a su manera y no duda en desaparecer o tomarse descansos cuando lo necesita.

Hubo un hueco de cuatro años entre que lanzó '21’ en 2011, considerado por muchos su disco estrella, y '25' que llegó en 2015. Después el hueco fue mayor y tardó seis años en sacar su cuarto disco de estudio, el esperadísimo '30'.

El disco ha sido un éxito total convirtiéndose en el disco más vendido del 2021 con 5 millones de copias. Además ha sido número uno en Reino Unido, Estados Unidos y un montón de países más. Incluso el single presentación ‘Easy On Me’ se convirtió en el 5 número uno estadounidense en la carrera de Adele.

Pero de repente algo que no conseguimos explicar sucedió, Adele decidió dejar de promocionar el disco sin dar ningún tipo de explicaciones.

Mientras que de sus tres anteriores discos sacó un mínimo de cuatro singles de '30' sólo ha sacado dos. Mientras que sus anteriores trabajos fueron acompañados de una gira esta vez sólo ha dado unos pocos conciertos sueltos, los dos únicos en todo 2022 este verano en Hyde Park.

Recientemente la propia Adele ha resuelto el misterio en una entrevista con ELLE en la que cuenta lo enamorada que se encuentra, habla de Las Vegas, explica por qué dejó de promocionar el disco y también por qué no ha hecho una gira del mismo.

"Sentí que tenía que parar de promocionar el disco porque no quería que los fans pensaran que, ante cualquier cosa que hiciera, me daban igual los shows que había cancelado en Vegas. Porque no me daban igual", aseguró.

Adele pospuso su residencia en Las Vegas en el Coliseo del Caesars Palace en enero de 2022, que dice que "fue el peor momento de mi carrera, por mucho". Se negó a seguir adelante, dijo, porque los conciertos planeados no le parecían auténticos. "Simplemente no había alma en él. La configuración del escenario no estaba bien. Estaba muy desconectado de mí y de mi banda, y carecía de intimidad", dijo Adele. "Y tal vez me esforcé demasiado en darle esas cosas en un ambiente tan controlado".

Ha cambiado de equipo y finalmente estrenará el show en Las Vegas en Noviembre.

"Quiero contar la historia de mi carrera desde el principio y hasta ahora. No voy a contaros demasiado, pero el show se va creciendo. Y crece lo suyo. Todo gira en torno a la música y es realmente nostálgico. Va a ser precioso", sentenció.

Está bien verla enamorada de Rich Paul, verla actuar en Hyde Park o cuidar al detalle su show en Las Vegas pero lo que muchos fans de todo el mundo quieren es que de una verdadera gira en la que finalmente gente todas partes podamos verla en directo.