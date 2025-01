Aitana: "Hago canciones porque me curan"

Netflix ha lanzado el primer tráiler de Aitana: Metamorfosis, la docuserie centrada en la figura e la artista. En sus seis capítulos, la producción dirigida por Chloé Wallace (Un cuento perfecto) promete mostrar el lado más desconocido y emocional de la cantante, todo eso que, según la propia Aitana, nunca ha enseñado a nadie "por miedo".

"Por salud y por mi paz mental necesito sobre todo componer. Una canción te hace ver que algo te mueve por dentro y hago canciones porque me curan", dice la joven artista en el tráiler de una serie que repasará mayores éxitos desde que muy joven se lanzó al estrellato tras su participación en Operación Triunfo, pero también mostrando los momentos más duros de su proceso de crecimiento y madurez personal y profesional.

La propia Aitana presentó el documental durante el evento que el pasado miércoles Netflix celebró en Madrid para exponer sus novedades más potentes de este 2025. Allí, la artista adelantó que "en 'Metamorfosis' se cuenta lo que durante muchos años no he querido enseñar por miedo". La cantante recuerda que, cuando se disparó su carrera con tan solo 18 años, "sentía que había una parte de mi adolescencia que me estaban quitando".

"En este documental se cuenta un poco todo lo que he vivido detrás, que me siento súper agradecida y súper afortunada y que me da mucha vergüenza y miedo decir que estoy mal porque creo que no merezco estar mal porque todo lo que tengo alrededor son cosas buenas. Pero aquí lo que se cuenta es que sí, todo lo que tengo es muy bueno y me siento muy agradecida, pero he pasado por momentos muy malos", señaló en el evento en el que estuvo presente CulturaOcio.com.

'Aitana: Metamorfosis' mostrará a los espectadores de Netflix "momentos que nadie sabe" y que, aseguró la propia Aitana, no ha contado jamás "ni siquiera a mis mejores amigas". "Es abrir las puertas de mi casa, de mi vida, de mi historia, de mi música, de todo absolutamente... y es algo que también me da un poco de miedo porque nunca lo he hecho. Pero bueno, quería contarlo también a mi manera y agradecer a Netflix que me haya dejado hacerlo", concluyó.