Aleesha: "Es importante saber quién eres y qué quieres transmitir en tu música"

La llaman "la Rihanna española", pero Aleesha prefiere dejar las comparaciones a un lado y centrarse en lo que realmente le importa: la música. Con una carrera en ascenso, éxitos como La Patrona y colaboraciones con artistas de renombre, la cantante se encuentra en un punto de inflexión. Hablamos con ella sobre su evolución, su visión artística y lo que está por venir.

"Lo de la patrona no viene de ningún sitio en concreto, siempre he sido una persona que me fascina mucho el poder que pueden llevar las palabras, y desde una de mis primeras canciones, la de Peligrosa, ya dije: ahí". La comparación con la superestrella de Barbados viene originalmente por sus orígenes diversos (padre indonesio y madre británica) y su estilo musical. Sin embargo, Aleesha prefiere no encasillarse y destaca que su arte es una expresión de diferentes facetas de su personalidad: "vulnerable en algunos momentos y empoderada en otros".

Pocos saben que Aleesha empezó primerísimo de todo en redes sociales, concretamente en YouTube subiendo actuaciones personalísimas. "Las redes son muy importantes, es verdad que hay ciertos artistas que no las necesitan porque están muy consolidados, pero hay momentos en los que, como yo, querría sacar mi canción y listo, sin promoción, pero bueno, hay que adaptarse a las cosas". Y lo dice tras subrayar que a ella le gustan y que su favorita es TikTok: "Es como menos serio".

Sobre su lanzamiento (hoy mismo, el 21 de marzo), PRETTY BITCH HEARTBREAK, habla con cariño pero seriedad: "Llevo trabajando en él desde julio, y quería que tuviera un approach más vulnerable, sentimental, mucho más tranquilo y con sonidos más orgánicos". Aunque con experiencia sobrada en directos, Aleesha anuncia que "este año no quiere hacer festivales". ¿Y por qué? "Quiero centrarme solo en hacer más música, pensando en poder hacer un álbum en algún momento. Siento que ya estoy preparada después de nosecuántos años de carrera".

Son los suficientes para tener una legión de seguidores que en redes se cuentan por centenares de miles y en Spoty con medio millón de oyentes mensuales. "El otro día estaba haciendo una audición con algunas fans y quería aconsejarles que sean conscientes que hoy en día es muy difícil dedicarte a esto sin que te influencien todos los inputs que hay: sacas algo y todo el mundo tiene derecho a opinar. Es muy importante mantener muy claro quién quieres ser, que sigas con tu visión, y ese es el consejo más importante que te pueden dar".