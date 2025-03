Rigoberta Bandini publica Jesucrista Superstar: ¿El álbum más ambicioso del pop español desde El Madrileño?

Se trata de un disco doble con casi dos docenas de canciones que, según la nota de prensa, "indagan en todos los aspectos de la realidad humana" que experimentan a diario tanto la artista catalana como Paula Ribó, la persona detrás del ya famoso proyecto musical.

A lo largo de los meses previos se han podido escuchar algunos adelantos como Pamela Anderson, Aprenderás y, sobre todo, Kaimán, la que más éxito en reproducciones ha tenido hasta el momento y en la que trata esa "dicotomía entre la artista y la persona".

Ya es posible escuchar el disco entero cque como el musical de los años 80 al que alude el título del disco, captura el sonido de esa época pero desde "un discurso rabiosamente contemporáneo" de la mano de productores habituales para ella, como Stefano Maccarrone o Esteban Navarro, pero también Alizzz, Santos y Fluren o Juan Feduchi.

Destaca Busco un centro de gravedad permanente, que es un homenaje a Franco Battiato ("Del que hay mucho en este álbum", reconoce el equipo de Bandini), pero también 'Club de las xavalas tristes', que parece llamado a convertirse en un nuevo himno de esta intérprete y compositora.

Jesuscrista Superstar llega autoeditado, como su álbum de debut, La emperatriz (2022), que se convirtió en uno de los trabajos más celebrados de aquel año y que reunía temas inéditos y muchas de las canciones que convirtieron a Rigoberta Bandini primero en promesa y luego en secreto a voces del pop alternativo, como 'In Spain We Call It Soledad' o 'Perra'.

Su fama terminó de cimentarse con su participación en la primera edición de Benidorm Fest con 'Ay Mamá', que se convirtió en un himno feminista y estuvo a punto de llevarla a Eurovisión 2022 como representante de España. No llegó a Europa, pero sí a muchos puntos de España que reclamaron su presencia en festivales o grandes espacios como el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.

Tras cerrar su gira pasó un período alejada de los focos en el que se dedicó a vivir y viajar con su familia, a componer y a publicar temas de manera esporádica, entre ellos, 'Solo quiero amor', el tema central de la película 'Te estoy amando locamente', de Alejandro Marín, por el que en 2024 recibió el Goya a mejor canción original.

Precisamente a los Goya volvió en la ceremonia de este año, pero para versionar en directo 'El amor' de Massiel y ofrecer la que probablemente se ha convertido en la actuación más icónica de esa noche.