Ana Guerra desvela en El Hormiguero que rechazó el SloMo de Chanel

La cantante Ana Guerra acudió como invitada a El Hormiguero donde charló con Pablo Motos sobre su nuevo disco Sin Final y su boda con el actor Victor Elias que se celebrará en Madrid el 31 de octubre.

Pero sin duda el momento más sorprendente de la entrevista llegó cuando Pablo Motos le pregunto directamente: ¿Es verdad que rechazaste cantar SloMo y luego le llegó a Chanél?

Ana Guerra aprovechó para explicar lo sucedido contando que "Me llega esa canción cuando yo acababa de sacar La luz del martes, que fue que yo había tirado un disco a la basura de reggaetón, urbana y todo esto".

"Pasa que a mí me llega esta propuesta de SloMo y yo hablé con Eva Mora y le dije 'mira Eva, no tendría ningún sentido no serme fiel' Si yo acabo de no ir por este camino musical como voy a representar a un país con esto", aseguró la cantante canaria.

"Sabes que pasa, que esa mujer yo jamás, jamás, jamás lo hubiera hecho mejor que ella asi que estoy super orgullosa de lo que hizo", sentenció alabando la exitosa actuación de Chanel en Eurovisión 2022 con la que España consiguió el tercer puesto.