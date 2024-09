Ana Guerra: "Cuando me llamó Isabel Pantoja, creí que me habían confundido con Ana Mena"

"Me llamó su director musical, porque había pedido que yo cantara con ella en Tenerife. ¿Cómo te quedas? Como de primeras no me dijeron el lugar, pensé que se refería a (Ana) Mena y que se estaban confundiendo, ya que ellas tienen más en común", confiesa la artista canaria a EFE.

Aún sorprendida por una oportunidad con la que nunca había soñado siquiera, dice de ese encuentro celebrado hace unas semanas que la tonadillera fue "supergenerosa y majísima" y que quizás en un futuro la mujer que revivió a La Bikina en Operación Triunfo se vea interpretando temas más melódicos y trágicos, "a lo Shaila Dúrcal".

Aunque desde una óptica mucho más pop, algo de eso hay en Sin final (Universal Music), que debería haber sido un EP, continuación de Érase una vez que publicó el año pasado, y que terminó convertido en un LP de diez canciones, todas con su firma como coautora y bajo la producción de Fernando Boix a la búsqueda de "un sonido muy orgánico".

"He encontrado mi lugar en la música, tengo una terapeuta maravillosa y estoy en otro momento vital completamente distinto, precioso", reconoce Guerra (San Cristóbal de La Laguna, 1994), en contraste con el vómito emocional que atravesaba en el previo La luz del martes (2021).

En ese tiempo intermedio, ha sido fácil verla en muchos espacios de televisión como Baila como puedas o en Cover Night. "Estar en la tele te da mucho impacto y sirve como recordatorio a la gente, porque te mete en sus salones. Siempre es una ayuda a la hora de vender entradas, de que la gente te escuche en 'streaming'", reconoce.

"También lo acepto porque me divierto mucho y porque limitarse es perjudicarse a uno mismo", afirma quien no descarta probar suerte como presentadora tras haberse proclamado ganadora del duro concurso El desafío, del que salió fortalecida mentalmente y convencida de que, "con tesón, cabezonería y con ganas, se tira de todo".

Esa actitud optimista impregna buena parte del nuevo álbum, con rupturas sentimentales convertidas en motivos de crecimiento personal, como Quemar Madrid o Me quiero más a mí, en la que coincide por primera vez en un estudio con la también "extriunfita" Chenoa.

"Habíamos grabado un programa de televisión y, como siempre, lo habíamos pasado muy bien. Cuando nos íbamos a los coches, me dijo: 'Oye, ¿por qué no hacemos algo juntas?'. Yo no habría tenido valor para decírselo, pero tenía la canción perfecta. Si sacaba algo con ella tenía que hablar de nuestros valores en común y, ¿quién hay más empoderada, feminista y con esa sororidad que ella?", rememora.

En esa línea, el álbum se abre con Contar mentiras, en el que alude a una ocasión en la que quiso ocultar del ojo público una relación que tuvo. "Los hombres y las mujeres no estamos valoradas igual en la prensa; si yo aparezco con diferentes tíos en un corto periodo de tiempo, mira el adjetivo que me pondrían", alega.

Pero si existen dos canciones que dentro de Sin final aluden al momento actual por el que pasa Guerra, esta no lo duda: Bailar para siempre y Tal para cual, dedicada a su futuro marido, el actor Víctor Elías, con el que contraerá matrimonio a finales de octubre.

"Ha sido casualidad que el disco y la boda llegaran casi a la vez. Si esto no lo hubiera hecho a propósito en mi vida, pues andaría calva con peluca", comenta entre risas, al revelar que todo se debió al cambio de planes de Universal, cuando decidió extender la duración del disco, y la lista de espera que existe para producir los vinilos.

Será en 2025 cuando arranque la gira oficial. A pesar de ello, los planes profesionales de la pareja les obligarán a aparcar la luna de miel, aunque al final de la charla aparezca un destino pendiente, Disneyworld, que bien podría coronar el cuento de quien ha puesto voz en España a la BSO de la película Wish y ha sido Pocahontas en el Teatro Real ("Uno de los momentos más bonitos de mi carrera", remacha).