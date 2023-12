Ana Guerra se entera de la ruptura de Aitana Ocaña y Sebastián Yatra en un photocall

Ana Guerra es una de las artistas españolas que siempre atiende a la prensa con simpatía y que contesta a todas las preguntas que se le realizan... por eso, a veces, protagoniza momentos surrealistas que nos hacen pasar un buen rato. Es el caso de lo que nos ocurría hace unos días, cuando le preguntábamos por muchos temas de actualidad.

"¿Qué ha pasado con Bárbara Rey?" nos contestaba cuando le preguntábamos qué le ha parecido el testimonio de Ángel Cristo Jr hablando de su madre y de su hermana en televisión. Completamente impactada y con el rostro desencajado, la artista nos aseguraba que no tenía ni idea de lo que había pasado.

"Es que te prometo, que no es tamo viendo ni la tele, te lo juro" nos explicaba y se excusaba, asegurando que "sabéis que si me entero de algo, lo digo y me mojo, pero no tengo ni idea. Hemos visto Cristo Rey".

Por otro lado, le sacábamos el tema de la 'no boda' entre Juan Ortega y Carmen Otte... otra noticia que, a pesar de hablarse día, tarde y noche, tampoco conocía: "No me entero. ¿De verdad? Eso está feo. Eso está feo. Tú puedes tener la duda pero plantar, no".

Eso sí, la artista, a pesar de no conocer la historia, sí que entiende que el torero tendría que haber tenido "una conversación, no sé... no sé cómo ha sido, que no me meto en la vida de nadie pero tal como lo cuentas tú, ha sido feo".

Por último, le preguntábamos por la ruptura entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra y... ¡tampoco conocía nada! de hecho, se quedaba ojiplática al enterarse de que su amiga estaba de nuevo soltera: "Tampoco me entero. ¿De verdad?" y reaccionaba al momento: "Vaya por Dios, pues no sabía nada. De verdad, cada vez que vengo aquí me hacéis un resumen de lo que pasa en el mundo".