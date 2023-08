Ana Mena y 'Madrid City': la cantante filtra su nueva canción y arrasa

En los últimos años, Ana Mena ha visto evolucionar su trayectoria gracias a una serie de grandes hits que la han posicionado cada vez más como uno de los principales agentes de la música española. Si la televisión fue quien la ayudó a obtener la visibilidad que merecía, su alianza con Italia consiguió que se colara en todas las radios y playlists a nivel nacional. La preparación del álbum 'Bellodrama' trajo consigo una buena cantidad de hits, tanto en solitario como en compañía, y muchos se preguntaban cuál sería su siguiente movimiento. Tras probar a colaborar de nuevo con Fred de Palma, un clásico aliado de su música, Ana Mena ha decidido filtrar el que será su próximo single en su actuación del festival Arenal Sound, y la recepción en redes ha superado todas las expectativas.

'Las 12' fue un hit absoluto el año pasado, pero no muchos se acuerdan de que la canción pudo escucharse varias semanas antes de su lanzamiento oficial en los shows en directo de Ana Mena. Ahora, la cantante repite esta táctica de marketing, pero lo hace frente a un público masivo como el del Arenal Sound. El resultado habla por sí solo: miles de tuits con un alcance total de millones de impresiones que aplauden el sonido pegadizo y discotequero de 'Madrid City', el título provisional de esta canción que está por venir.

No está muy claro cuál será la fecha oficial de lanzamiento de 'Madrid City', pero con el carácter veraniego que tiene, es probable que no se haga esperar demasiado. Las grandes artistas femeninas del país llevan un buen tiempo sin traer nuevo material que conquiste a los amantes de la vida nocturna, pero, por las opiniones que se han dejado en Twitter en las últimas horas, todo apunta a que Ana Mena arrasará con todo en cuanto su nuevo single vea la luz. ¡La canción se ha podido escuchar prácticamente al completo, así que no hay posibilidades de decepción!