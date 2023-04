Ariana Grande fue la primera en hacer el 'sal-pique' de Shakira

Ya han pasado varios meses desde que Shakira y Bizarrap lanzasen su BZRP Music Session, y muchos de los versos que se incluyeron en esa canción se han convertido en frases memorables utilizadas por muchos, tanto en redes como en su día a día. De entre todas las que han logrado destacar, es probable que la de "Perdón que te sal-pique" sea una de las favoritas de muchos, pero un tuit viral reciente podría apuntar a que ya ha habido otra gran superestrella que hizo algo similar un par de años antes. Ariana Grande publicó 'Positions' y consiguió un gran éxito con su single, pero pocos se habían dado cuenta de que se marcó un Shakira antes de que existiese el concepto de 'marcarse un Shakira'.

La canción empieza con un "Heaven sent you to me. I'm just hoping I don't repeat history", en referencia al nuevo romance que acababa de empezar y, por lo que han descubierto ahora muchos de sus fans, también a Pete Davidson, uno de sus exnovios más controvertidos. En este caso, el 'sal-pique' en cuestión llegaría a través del 're-pete history'. Tal y como se ve en el vídeo de este tuit viral, ni siquiera la propia Ariana podía contener la risa al interpretar este verso de la canción.

Lo cierto es que la puya de Ariana Grande a su ex es bastante más discreta que la de Shakira; tanto, que la mayoría de sus fans más fieles ni se habían dado cuenta de cuál era su intención con ese verso. La colombiana, en cambio, dejó poco lugar para las dudas con su juego de palabras, y es evidente que le ha salido bastante rentable ese momento de ingenio. ¡Quién iba a decir que dos artistas tan diferentes iban a tener ideas tan similares para sus canciones!