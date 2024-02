Así fue el Super Bowl Halftime Show de Usher: una mezcla de decepción y vítores absolutos

Puede que la Super Bowl de este año haya sido una de las más curiosas de la historia: sus mayores protagonistas acostumbran a ser, por un lado, el equipo ganador de la competición y, por otro, el artista encargado de dar vida al Halftime Show. No hay más que echar un vistazo a las tendencias en redes para darse cuenta de que este año Taylor Swift ha conseguido acaparar los titulares sobre el evento, a pesar de que el cantante que ha participado en el show sea una de las mayores leyendas de la música en EE.UU.: Usher.

Muchos se sorprendieron al descubrir que sería este artista el que diese el show de este año, ya que hace mucho que dejó de estar presente en las listas de éxitos musicales. Después de varios años de grandes estrellas invitadas, el hype por este show de medio tiempo no estaba muy alto y, por desgracia, tampoco ha conseguido superar las expectativas. Gran parte de los fans del formato han mostrado su decepción en redes ante una actuación con muy poco de espectacular y una producción audiovisual llena de errores.

No todo han sido críticas: aquellos que valoran la calidad musical por encima del factor espectáculo han aplaudido a Usher por su valiente decisión de interpretar sus canciones 100% en directo, algo que no ha ocurrido en todos los Halftime Shows de la Super Bowl. Complicar las actuaciones con movimientos rápidos y grandes acrobacias va en detrimento de la interpretación vocal que se pueda hacer, y Usher no falló ni lo más mínimo en ese aspecto. Hay quienes dicen que, de todos los shows protagonizados por artistas masculinos, el de Usher ha sido el mejor.

El problema que existe ahora con el Halftime Show de la Super Bowl es que muchos de los espectadores tienen en mente las actuaciones de artistas como Rihanna, Katy Perry o Lady Gaga, que son extremadamente difíciles de superar. ¡Este es un evento en el que las mujeres siempre han sido las estrellas absolutas!