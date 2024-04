Así suena la contradicción de Love Of Lesbian y Rigoberta Bandini: ¿Tenemos nuevo himno?

Han pasado tres años desde que lanzaron V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada) y por fin Love Of Lesbian está de vuelta. El grupo de rock alternativo catalán ha regresado con una colaboración tan inesperada como perfecta en su nueva canción Contradicción.

La también catalana Rigoberta Bandini es la invitada en esta nueva canción poderosa que suena muy a Love Of Lesbian pero también muy a Rigoberta Bandini con los sintentizadores.

"Con Paula fue muy fácil trabajar. Empezó a hacer tomas y decíamos 'hostia, está demasiado emocionada, con demasiado dramatismo. Le dijimos que lo aflojase y en seguida lo consiguió. No es fácil para un artista cambiar así de rápido el colorido", explicaba Santi Balmes en la presentación de la canción.

Parece que nos encontramos a otra de esas canciones pegadizas, bailables y poderosas que está destinada a hacerse un hueco importante en el corazón de los fans de Love Of Lesbian y en los setlists de sus futuros conciertos.

Me puedo imaginar a la gente coreando "No sé, la autoayuda no sé, si me va a venir bien o irá a peor" en cualquiera de los muchos festivales por los que pasará Love Of Lesbian este verano.

Además el grupo ha anunciado que su nuevo disco, que verá la luz en octubre, llevara por título Ejercito de salvación y tendrá más colaboraciones.

"Todo el mundo tiene algo de lo que salvarse.

Pero encontrar la fuerza para hacerlo no siempre es fácil.

Es en esos momentos cuando un gesto, un abrazo o una simple palabra se convierten en impulso y refugio.

A veces, el núcleo de la amistad y la hermandad es lo suficientemente sólido para seguir avanzando.

Un núcleo que a partir de ahora será nuestro

Ejército de Salvación", escribe la banda en la web www.ejercito-de-salvacion.com