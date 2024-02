Así vivió Taylor Swift junto a Travis Kelce la fiesta posterior a la Super Bowl 2024 de los Kansas City Chiefs

Los Kansas City Chiefs brindaron por su victoria en el Super Bowl escuchando algunos éxitos de la novia de Travis Kelce, Taylor Swift, y la pareja dorada de la NFL compartió un momento romántico en el afterparty mientras Love Story sonaba de fondo.

La estrella del pop había animado a su novio de la NFL desde un palco privado cuando éste consiguió su tercer anillo de Super Bowl en el Allegiant Stadium. Tras festejar el triunfo en el campo, con un ícónico beso incluido, el equipor decidió irse de fiesta toda la noche aprovechando que estaban en Las Vegas.

Kelce y su equipo se dirigieron a The Strip para festejar toda la noche después de ganar dos Super Bowls consecutivos y Swift se unió a ellos junto con el rapero Ice Spice, Blake Lively, Ludacris y Miles Teller entre otros.

Primero estuvieron en el Zouk nightclub donde The Chainsmokers estuvieron pinchando. El dúo de DJs de Nueva York cerró la noche con una versión de You Belong with Me, con Kelce liderando a la multitud y volviéndose hacia Taylor durante la canción y señalándose a sí mismo.

Después la fiesta continuo en el XS Nightclub del Wynn Las Vegas. Los jugadores obtuvieron un área VIP exclusiva y servicio de botellas, luego se trasladaron a la cabina del DJ para unirse al artista residente Marshmello para una actuación. Swift se unió a Kelce y fueron vistos bailando juntos en la cabina del DJ con el éxito de la cantante Love Story.

El hermano de Kelce, Jason, y la esposa de Mahomes, Brittany, también se unieron a ellos, junto al resto de futbolistas del equipo y los famosos amigos de Swift. Travis y Taylor mantuvieron la fiesta hasta las 5:15 a.m., según un portavoz de Wynn.