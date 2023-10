Bad Gyal y el vídeo viral de sus caras mientras sus fans la atosigan pidiéndole fotos

Bad Gyal es una de las artistas españolas que más han conseguido destacar en los últimos años a nivel internacional, y su salida de la música underground para meterse en el círculo mainstream ha hecho que cada vez más personas la reconozcan y la paren por la calle. Durante una de sus visitas a Latinoamérica, un buen puñado de fans decidió esperarla en un lugar por el que sabían que pasaría para pedirle fotos, pero resultó que la cantante iba con cierta prisa. Los fans empezaron a posar uno detrás de otro junto a ella sin darle tiempo ni de respirar, como si fuese una atracción turística, y las caras que puso Bad Gyal en ese momento han hecho que el vídeo que se grabó de ese instante se haya vuelto totalmente viral.

Por un lado, están quienes consideran que la artista fue un poco borde al hacerse fotos con sus fans de una forma tan desganada, pero muchos se han encargado de señalar que, teniendo en cuenta la velocidad a la que estaba sucediendo todo, es normal que no estuviese del todo centrada en posar perfectamente para cada imagen que le exigían. Es probable que su equipo también estuviese a su alrededor tratando de transmitirle que tenían prisa, y que por eso estuviese distraída mirando en algunas ocasiones hacia otro lado.

Teniendo en cuenta el carácter cálido que suelen tener las personas de Latinoamérica en este tipo de situaciones, es a ellos a quienes peor les han sentado las caras de Bad Gyal de este vídeo. No es la primera vez que un pequeño gesto de una artista se convierte en razón suficiente para que muchos le dediquen comentarios desagradables: Doja Cat también tuvo lo suyo durante su gira por Latinoamérica. ¡Solo queda esperar que este pequeño incidente no quite a los fans latinos de Bad Gyal sus ganas de seguir apoyándola!