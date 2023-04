La BBC se olvida de Chanel para Eurovisión 2023 y ella les suelta un zasca

El paso de Chanel Terrero por Eurovisión es uno de los más recordados por los eurofans de todo el mundo, y es por eso que muchos esperaban verla de regreso en la edición de este año, como una de las actuaciones especiales. Por desgracia, muchos se han sentido desilusionados al comprobar que su nombre no estaba entre los artistas que participaron el año pasado y que actuarán en 2023 de nuevo. Muchos se han apresurado a opinar que ha sido ella la que ha rechazado la invitación, ya que el line-up de artistas invitados incluye a personas que quedaron en peores puestos que ella, pero Chanel se ha encargado de negarlo personalmente.

Por lo que ha explicado, ella habría estado encantada de acudir de nuevo, pero no ha recibido ningún tipo de invitación para hacerlo. Debido a los comentarios tan críticos que han surgido al respecto, la artista no se ha contenido en responder de forma contundente a varios de ellos, para que no quedase ni una sola duda al respecto de lo que había ocurrido. Sabiendo esta nueva información de parte de la propia artista, son muchos los eurofans que se han sentido decepcionados con la decisión de la BBC (la cadena encargada de emitir Eurovisión en el Reino Unido) de no contar con ella, después del fantástico espectáculo que dio en 2022.

Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, ya hay quienes han recurrido al meme para poner el toque de humor en toda esta situación, y rebajar un poco la tensión que se ha formado entre eurofans y chanelistas. Por suerte, todo apunta a que estos próximos meses estarán llenos de actividades para Chanel Terrero, así que sus fans tendrán oportunidades de sobra de verla deslumbrar sobre el escenario. ¡Aunque no cabe duda de que muchos la echarán de menos durante el próximo Festival de Eurovisión 2023!