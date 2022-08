Beyoncé cambia la letra de una canción de su nuevo disco 'Rennaisance' tras el aluvión de críticas

Días después del lanzamiento de su esperado último álbum, 'Renaissance', Beyoncé actualizará la letra de una de sus canciones. El cambio de la letra de 'Heated' se produce después de las críticas de los defensores de los derechos de las personas con discapacidad por su uso del término "spaz".

La palabra "spaz" es un termino en inglés que normalmente se usa de forma despectiva para referirse a personas con discapacidad."La palabra, que no se use intencionalmente de manera dañina, será reemplazada", explicó el Team Beyonce en comunicado.

"Heated", la canción en la que aparece la palabra ofensiva, está fuertemente influenciada por el dancehall. La cantante usa "spaz" y "spazzin" en una parte de la canción para recordarle al oyente un estilo libre. Pero desconocido para muchos en los EE.UU., el término proviene de la diplejía espástica, una forma de parálisis cerebral que provoca deficiencias motoras en las extremidades.

"Spazzin’ on that ass, spazz on that ass (agitando en ese culo)", es la letra en cuestión que canta Beyoncé en 'Heated'. Al parecer la plabra también se usa en comunidades afroamericanas para decir "perder el control", "agitar" o "volverse loco".

En junio, la cantante Lizzo eliminó la misma palabra de una canción luego de recibir críticas similares por su uso. En respuesta a las quejas, Lizzo cambió rápidamente la letra de su canción, 'Grrrls', y emitió un comunicado que decía que "este es el resultado de escuchar y tomar medidas".

"Aquí estamos de nuevo", tuitea Scope, un grupo con sede en Gran Bretaña que hace campaña por la igualdad de las personas con discapacidades. "Las experiencias de las personas con discapacidad no son forraje para las letras de las canciones. Esto debe parar".