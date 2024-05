Del "Ni borracha" a las peticiones de matrimonio: los momentos virales del segundo concierto de Taylor Swift en Madrid

Se acabó: han sido dos noches de gloria en el Santiago Bernabéu, pero Taylor Swift ha concluido su periplo por nuestro país. Sin embargo, y al igual que ocurrió en el primero de sus conciertos, ayer, más allá de los estrictamente musical, nos dejó un montón de momentos estelares y anécdotas para el recuerdo, tal y como vamos a comprobar a continuación.

''Ni borracha''

Uno de los momentos más destacados tuvo lugar en la actuación del tema We Are Never Ever Getting Back Together, en el que habla de no volver nunca con un ex. Al igual que en su primer concierto en Madrid y en otros alrededor del mundo, Swift cedió el micrófono a uno de sus bailarines en el momento en que se canta la frase "Like ever", permitiéndole traducirla al idioma local.

En su primera noche en el Bernabéu, el bailarín de Swift se hizo viral al traducir la frase como "Ni de coña", lo que generó una gran ovación del público. En su segundo concierto, el bailarín volvió a triunfar al usar otra expresión popular en España: "Ni borracha". Simplemente icónico.

Peticiones de matrimonio

Otro de los momentos más entrañables de la noche de ayer —y, en general, de cualquier parada del Eras Tour— fueron las peticiones de matrimonio. Y es que es tradición que durante la interpretación de Love Story, una de las canciones más icónicas y románticas de Taylor Swift, algunos asistentes se arrodillen para, delante de todos los presentes, pedir matrimonio a su pareja, mostrando un anillo de compromiso mientras Taylor canta aquello de "él se arrodilló, sacó un anillo y dijo: 'Cásate conmigo, Julieta, nunca tendrás que estar sola'".

Por supuesto, en las dos noches en el Bernabéu hemos tenido varios de estos momentos. Además, no sabemos si por el efecto de Taylor Swift, todas estas peticiones han parecido terminar con un "sí, quiero" y un anillo en el dedo.

Las canciones sorpresa

Si durante el primer concierto, los asistentes pudieron disfrutar de Sparks Fly, I Can Fix Him (No Really I Can), I Look In The People’s Windows y Snow On The Beach, como canciones sorpresa, los asistentes a la segunda fecha de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu tampoco se pueden quejar en absoluto.

Y es que ellos han podido escuchar un increíble e inédito mashup Our Song, de su álbum debut, y Jump Then Fall de su segundo álbum, Fearless. Además, Taylor decidió tocar en el piano King Of My Heart, una canción de su álbum Reputation.

Los famosos que no se quisieron perder el segundo concierto

Por supuesto, el famoseo de nuestro país (y no solo de nuestro país) no ha querido perderse el evento del año. Por ejemplo, el día 29 de mayo, desfilaron por el Bernabéu figuras como Aitana, Violeta Magriñán, Marta Ortega o Ryan Reynolds.

En el segundo concierto de Swift en Madrid, también pudimos encontrarnos con una larga lista de rostros conocidos como pueden ser Edurne y David De Gea, Santiago Segura, Borja Thyssen y Blanca Cuesta, Nicole Wallace y un largo etcétera.