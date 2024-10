Brian May de Queen revela por qué John Deacon todavía tiene voz y voto en la banda a pesar de dejarla en 1997

A pesar de dejar Queen en 1997, Brian May dice que el ex bajista del grupo, John Deacon, todavía tiene "un voto de 'sí' o 'no'" en el grupo.

En una nueva entrevista con Mojo4Music, el legendario músico de 77 años reveló que Deacon todavía está involucrado en las decisiones finales que toma la banda, y señaló: "Recibimos mensajes de que está contento con lo que estamos haciendo, pero no quiere el estrés de participar creativamente y lo respetamos".

"Lamentablemente no podemos hablar con Freddie. Pero los cuatro trabajamos en equipo durante tanto tiempo que Roger y yo tenemos una idea bastante clara de lo que dirían nuestros compañeros de Queen", continuó, y agregó: "Esto es más largo que el matrimonio de cualquiera de nosotros".

Deacon se unió a Queen en 1971 como el cuarto miembro del grupo. Era conocido por sus habilidades electrónicas, ya que creó el Deacy Amp, que May utilizó para tocar orquestas de guitarra en muchos de los éxitos de Queen. El bajista también contribuyó musicalmente en todos los álbumes de Queen siendo el compositor de éxitos como You're My Best Friend, I Want To Break Free o Another One Bites The Dust entre otros, pero su participación en el grupo decayó después de la muerte de Mercury en 1991. Se retiró por completo de la música y de la vida pública en 1997.

Desde su retirada, el músico ha guardado silencio público durante todo el siglo XXI sobre sus aportaciones a la banda, sin haber concedido una sola entrevista desde los años 90.