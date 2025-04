Britney Spears reaparece en redes y preocupa con un extraño vídeo sobre sus uñas

Britney Spears ha vuelto a generar debate en redes sociales tras publicar un nuevo vídeo en su cuenta de Instagram. En la grabación, la artista aparece hablando sola desde su mansión sobre un tema aparentemente trivial: el crecimiento de sus uñas. Sin embargo, el tono de la grabación, su comportamiento y la forma en la que se expresa han despertado nuevamente la inquietud entre sus fans.

En el vídeo, Spears comenta, con un marcado acento británico, lo inusual que es para ella tener uñas largas, algo que no le pasaba, asegura, desde el colegio. Mientras se muestra entusiasmada por este pequeño cambio, también luce un maquillaje intenso y un aspecto algo desaliñado, detalles que no han pasado desapercibidos y que han desatado numerosas teorías sobre su estado anímico actual.

La preocupación en torno a la cantante, de 43 años, no es nueva. Desde su mediática batalla legal por la tutela con su padre y el posterior lanzamiento de sus memorias, The Woman in Me, Britney ha protagonizado varias apariciones en redes sociales que han generado comentarios divididos. Algunas personas muestran empatía, destacando que el simple hecho de dejar de morderse las uñas podría ser un signo de progreso en su salud emocional, mientras que otras ponen en duda su bienestar general.

En paralelo, la artista se encuentra colaborando activamente con Universal Pictures en la producción de su biopic, basada precisamente en sus memorias publicadas en 2023. El proyecto, que ya ha comenzado su desarrollo, está generando altas expectativas tras confirmarse que se trata de una película autorizada por la propia cantante.

Mientras tanto, sus publicaciones siguen alimentando la conversación sobre su situación actual. Aunque el vídeo sobre sus uñas parezca inocente, una parte de su audiencia sigue leyendo entre líneas y expresando inquietud sobre cómo se encuentra realmente la artista detrás de las cámaras.