Britney Spears vuelve a colaborar con Will.i.am en su nuevo tema, 'Mind Your Business'

Britney Spears está de vuelta junto a su nuevo tema 'Mind Your Business', el cual no ha tardado en escalar posiciones en los rankings mundiales. No hace ni un año desde que la Princesa del Pop regresó a la música con 'Hold Me Closer', un remix de la conocida canción 'Tiny Dancer'. Y, si en esa ocasión optó por trabajar junto a su amigo y artista, Elton John, esta vez Britney ha decidido volver a unirse a otro de sus amigos: Will.i.am, con quien ya trabajó anteriormente en 'Scream & Shout'.

El miembro de Black Eyed Peas fue quien se encargó de anunciar la salida de este nuevo tema, en el cual Britney Spears hace una crítica directa hacia los paparazzis, a quienes dice que se metan en sus "propios asuntos" y dejen de seguirla. Y, aunque todos los fans enloquecieron en cuanto se enteraron de la salida de 'Mind Your Business', parece que las opiniones después de escucharla han estado bastante divididas. Mientras que algunos confiesan que no les ha llegado a gustar, hay otros que ya lo ven como un hit, algo que parece que no está muy lejos de la realidad, ya que ya se ha posicionado en el primer puesto de iTunes tanto en España como en muchos otros países.

Además, parece ser que muchos consideran que esta es una canción que crece a medida que la escuchas, algo que algunos tuiteros han confesado que les ha pasado, ya que al principio la canción no les convencía, y al final ha terminado enganchándoles. Por tanto, no sería de extrañar que muchos de los que la han criticado también terminen cambiando deopinión y pasen a escucharla en bucle. Habrá que ver si a medida que pasan los días más personas terminan enamorándose de este tema y sigue subiendo en los rankings o si, por lo contrario, la opinión seguirá igual de dividida que hasta ahora.