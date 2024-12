Bruno Mars hace historia en Spotify y se convierte en el primer artista en superar los 140 millones de oyentes mensuales

Bruno Mars ha roto un récord histórico en Spotify al superar los 140 millones de oyentes mensuales, convirtiéndose en el primer artista en lograr esta impresionante marca. Según las cifras más recientes de la plataforma, el cantante y compositor estadounidense sigue marcando tendencia gracias a una discografía que ha conectado con millones de personas en todo el mundo.

El hito es una clara muestra del impacto global de Mars, impulsado tanto por sus clásicos atemporales como Uptown Funk y Locked Out of Heaven como por sus recientes colaboraciones con grandes figuras de la música. Entre ellas destacan Die With A Smile, junto a Lady Gaga, y APT, con Rosé de Blackpink, temas que han acumulado miles de millones de reproducciones y afianzado su posición en la cima de las listas.

Nacido como Peter Gene Hernández el 8 de octubre de 1985 en Honolulu, Hawái, Mars tiene raíces filipinas y puertorriqueñas, una herencia que ha nutrido su estilo único y versatilidad artística. Desde sus inicios como artista local en Hawái hasta su ascenso al estrellato global, su trayectoria ha sido un ejemplo de esfuerzo y, cómo no, de saber cómo componer temazos.

El lanzamiento de su álbum debut Doo-Wops & Hooligans en 2010 fue el punto de partida de una carrera cargada de éxitos. Canciones como Just the Way You Are y Grenade no solo dominaron las listas de reproducción, sino que también se convirtieron en himnos de una generación. A lo largo de los años, Mars ha demostrado un talento casi inalcanzable para mezclar géneros como pop, funk, R&B y reggae, manteniéndose siempre fresco y relevante.

Además de ser un fenómeno digital, Bruno Mars es conocido por sus espectaculares actuaciones en vivo, que combinan su innegable vozarrón, unas coreografías impecables y un estilo retro que sigue fascinando al público. Este récord en Spotify es el reconocimiento a uno de los grandes artistas de su generación.