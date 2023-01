La BZRP Music Session de Shakira, el proyecto más sorprendente de Bizarrap

Cualquier pequeña pista sobre una próxima BZRP Music Session tiene hartas posibilidades de hacerse viral de inmediato, y cuando se trata de la confirmación oficial de parte del mismísimo Bizarrap, las redes ya saben de lo que hablarán durante todo el día. Shakira será la próxima en colaborar con el productor, y muchos se han sorprendido de que Biza haya cambiado a las estrellas de rap y el trap por una figura del pop tan grande como ella.

La supuesta letra de la canción se ha filtrado y viralizado, hasta el punto de que Ibai Llanos (uno de los mayores fans de Bizarrap en Twitch) ha reaccionado a ella en directo. "F Piqué" es lo único que ha podido decir el streamer, que se ha quedado mudo durante varios segundos mientras procesaba los lyrics que le mandará Shakira a su ex en esta futura canción. Los clips de vídeo que muestran la reacción de Ibai se han hecho totalmente virales, y han contribuido a que el hype por esta Music Session suba como la espuma.

Sabiendo el enorme interés que despiertan los salseos entre esta conocida pareja, no es de extrañar que Bizarrap haya estado encantado de invitarla para participar en su proyecto. Con la entrada de Shakira en el juego, se abren muchas posibilidades para que otros artistas que no entraban en el canon de "colaborador típico" de Bizarrap se animen a contactar con él y probar suerte. 2022 fue un año excepcionalmente bueno para el productor, y las ansias del público por escuchar más de sus obras no podrían ser más altas. Habrá que esperar unas horas para saber si esta nueva canción de Shakira está a la altura de las BZRP Music Sessions anteriores, pero de lo que no cabe duda es de que recibirá una enorme visibilidad nada más publicarse.