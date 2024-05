Canciones cuya letra estás diciendo mal, probablemente

Pavo Real - Puma

Todavía hay quienes llaman a esta canción Bumerán, pero en realidad se llama Pavo Real y en su letra dice "Numerao', numerao', viva la numeración".

El Taxi - Osmani Garcia

Por mucho que adores gritar ese mítico verso de "Yo, yo, yo me paré el taxi", en realidad deberías estar cantando "Cho-, cho-, chófer, pare el taxi".

Beso en la Boca - Axe Bahía

"Es el amor, es cosa del pasado. La moda ahora es enamorarte helado". Te suena, ¿verdad? Pues con leer el título de la canción ya puedes darte cuenta de que la estás cantando mal: "Beso en la boca, es cosa del pasado".

20 de abril - Celtas Cortos

A falta de conocimientos expertos sobre geografía, hay quienes llaman a "la cabaña del Turmo" de Huesca "la cabaña de turno", que también tiene su gracia.

You are the One that I Want - Grease

Versiones de esta canción se han hecho miles: una por cada persona que la ha intentado cantar. Su verso de apertura es uno de los más confusos, ya que muchos cantan convencidos "I got you, they're multiplying", cuando la letra dice "I got chills, they're multiplying".