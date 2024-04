¿Cuáles son las canciones favoritas de Bunbury, Calamaro, Rozalén, Zahara o El Chojin? Doce artistas eligen las mejores letras en español de todos los tiempos

Doce artistas españoles e hispanoamericanos, invitados por Apple Music, han seleccionado sus letras favoritas en español de todos los tiempos. Las canciones estarán disponibles en la plataforma. Además, el Instituto Cervantes se estrena como comisario inaugurando su perfil en Apple Music con varias playlists centradas en la relevancia de la palabra en la música.

Los artistas —Andrés Calamaro, Diego Vasallo, El Chojin, Bunbury, José Ignacio Lapido, La Bien Querida, Najwa, Niño de Elche, Pablo López, Rozalén, Russian Red y Zahara—, además de seleccionar los temas, han añadido comentarios personales detallados, así como fragmentos destacados de la letra y el nombre del compositor. Asimismo, la mayoría las letras de las 120 canciones que componen este homenaje a la música en español están sincronizadas para que el usuario pueda seguirlas —o cantarlas— dentro de Apple Music.

Las 10 favoritas de Andrés Calamaro

Andrés Calamaro destaca en su selección El Destino del Canto, de Atahualpa Yupanqui: "Este poema magistral, revela la razón y el destino del canto y compromete a cantores: los elegidos, los genuinos y los elitistas. Les advierte y llama la atención. Cualquiera que intente entender lo que es un artista debería leerlo una vez por semana".

1 La última curda de Catulo Castillo

2 Sus ojos se cerraron de Carlos Gardel

3 Sur de Roberto Goyeneche

4 Garúa de Pedro Laurenz

5 Yira Yira de Mercedes Simone

6 Destino del Canto de Atahualpa Yupanqui

7 Laura de Luis Alberto Spinetta

8 Gil Trabajador de Hermetica

9 Ji Ji ji de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

10 Casa con diez pinos de Manal

Las 10 favoritas de Diego Vasallo

Diego Vasallo selecciona en su lista, entre otras, Amor en Ruta, de Quique González: "Quique tiene grandísimas canciones. Esta es un buen ejemplo de lo que es capaz. Bellísimo tema con melodía y letra inmejorables. Simplemente perfecta".

1 Dadme la vida que amo de Rafael Berrio

2 Antes de que acabe el día de José Ignacio Lapido

3 Vestigios ajenos de Jean Paul y Raúl Bernal

4 Te quiero igual de Andrés Calamaro

5 ¿Quién se acuerda de ti? de Mikel Erentxun

6 No mas lágrimas de Juan Perro

7 Lo siento de Christina Rosenvinge

8 Amor en ruta de Quique González

9 Efímera luna de Nacho García

10 Flores de lágrimas de Corcobado

Las 10 favoritas de El Chojin

El Chojin habla de De Cacería, de El Club de los Poetas Violentos: "Personalmente creo que este podría ser el tema de rap en español más impactante que nunca escuché. Cambió el juego para siempre. No podía ser de otra forma tratándose del grupo más influyente de este país".

1 Es Épico de Canserbero

2 Hay vida de ZPU

3 Vida de AMBKOR

4 El liricista en el tejado de SFDK

5 De cacería de C.P.V.

6 Callejero music de Original Juan

7 Estoy en casa de Juaninacka

8 Abuso de poder de Gabylonia

9 Esto no para de Kase.O

Las 10 favoritas de Bunbury

Bunbury elige entre sus preferencias De Purísima y Oro, de Joaquín Sabina y dice que: "Joaquín es una de las cumbres de la canción en nuestro idioma es una obviedad. Basta esta canción para dejar claro que pocos se pueden permitir alcanzar estas cotas".

1 Balada para un loco de Roberto Goyeneche

2 El cantante de Héctor Lavoe

3 Media Verónica de Andrés Calamaro

4 En el último trago de José Alfredo Jiménez

5 Cambalache de Enrique Santos Discépolo

6 Abre de Fito Páez

7 La estatua del jardín botánico de Radio Futuro

8 De purísima y oro de Joaquín Sabina

9 Lagrimas negras de Trío Matamoros

10 Hasta la raíz de Natalia Lafourcade

Las 10 favoritas de José Ignacio Lapido

José Ignacio Lapido destaca, por ejemplo, San José de Arimatea, de Kiko Veneno: "Estamos ante un gigante de la composición. La canción que he elegido va en un disco fundamental que no sería una locura considerarlo como el mejor de la historia del rock español. Lo dylaniano y lo flamenco llegaron cogidos de la mano por las calles de Sevilla, y ahí siguen. Larga vida a Kiko Veneno".

1 El vividor de Canovas, Rodrigo, Adolfo y Guzman

2 San José de Arimatea de Kiko Veneno

3 Días de escuela de Asfalto

4 Para tí de Paraíso

5 Yo soy quien espía los juegos de los niños de Ilegales

6 Las mentiras del viento de Manolo Tena

7 Tirando a dar de Doctor Divago

8 Clase media de Quique González

9 Hojas secas de Raúl Bernal

Las 10 favoritas de La Bien Querida

La Bien Querida tiene entre sus favoritos a Extremoduro, con la canción Si te vas: "Robe es un escritor y poeta extraordinario. Hace fácil lo difícil".

1 Un último esfuerzo de La estrella de David

2 Pesadilla en el parque de atracciones de Los Planetas

3 Ready pa morir de Yung Beef

4 Simulacro de Rafael Berrio

5 Si te vas de Extremoduro

6 Ese hombre de Rocío Jurado

7 Andar conmigo de Julieta Venegas

8 Amor congelado de Joe Crepúsculo

9 Diamante roto de Él mató a un policía motorizado

10 La vida sigue igual de Julio Iglesias

Las 10 favoritas de Najwa Nimri

Najwa incluye en su selección a Camarón con La Leyenda del Tiempo: "Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño… siempre que la oigo la canto mal, cambiando sueño por tiempo, pero lo que quiere decir es que nadie puede echar semillas en la nada, nada puede nacer en lo que no existe. Es mi frase favorita del álbum".

1 Dale comba de Canelita

2 La leyenda del tiempo de Camarón de la isla

3 Todo es color de Lole y Manuel

4 A jierro de Mala Rodríguez

5 Hecho, es simple de 7 notas 7 colores

6 Más allá de Mocedades

7 So payaso de Extremoduro

8 De niña a mujer de Julio Iglesias

9 Lucha de gigantes de Antonio Vega

10 No mires a los ojos de la gente

Las 10 favoritas de Niño de Elche

Niño de Elche ha elegido entre otras Pueblo Blanco, de Joan Manuel Serrat: "La mentalidad sociológica de la España de los siglos XIX y XX se ha forjado en los pueblos. Lo popular, lo que va por debajo, esa mezcla entre terror y cariño es lo que la presente canción relata como pocas veces se ha hecho…y si te toca llorar, es mejor frente al mar".

Las 10 favoritas de Pablo López

Pablo López señala la canción El Viaje, de Antonio Orozco y dice "porque Antonio habla y se para el mundo, es una canción que me marcó mucho".

1 Hoy llueve, hoy duele de Alejandro Sanz

2 Ya no de Manuel Carrasco

3 El viaje de Antonio Orozco

4 Trampas de Vanesa Martín

5 Aquellas Pequeñas Cosas de Joan Manuel Serrat

6 Causas y azares de Silvio Rodríguez

7 No me doy por vencido de Luis Fonsi

8 Fijate bien de Juanes

9 Comiéndote a besos de Rozalén

10 No de Shakira

Las 10 favoritas de Rozalén

Rozalén admira a Víctor Manuel y comenta La Planta 14: "Él es uno de los más grandes compositores en español y me cuesta elegir canción. La que más me emociona es La planta 14 y la elijo por ser una canción narrativa, una canción que cuenta una historia determinada y que también sirve como denuncia. Tiene frases poéticas que me vuelven loca".

1 En la planta 14 de Victor Manuel

2 Aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat

3 Peces de ciudad de Joaquín Sabina

4 La belleza de Luis Eduardo Aute

5 Volver a los 17 de Violeta Parra

6 La flor de la canela de Chabuca Granda

7 Mi querida España de Cecilia

8 Preguntitas sobre dios de Atahualpa Yupanqui

9 Manifiesto de Victor Jara

10 Milonga del moro judio de Jorge Drexler

Las 10 favoritas de Russian Red

Russian Red recuerda a Enrique Urquijo con Aunque tú no lo sepas —cuya letra es un poema de Luis García Montero—: "Esta canción para mí es muy especial porque es la primera canción en castellano que aprendí a tocar y cantar con la guitarra, la letra es preciosa y poética, contiene mucha pena y soledad, y forma parte de mi vida".

1 Mediterraneo de Joan Manuel Serrat

2 Nosotros de Eydie Gormé

3 Dicen por ahí de Luis Brea

4 Islas desiertas de Casero

5 Alma mía de Bola de nieve

6 La distancia adecuada de Christina Rosenvinge

7 Aunque tú no lo sepas de Enrique Urquijo

8 Lo siento mi amor de Rocío Jurado

9 Los jardines de marzo de La Bien Querida

10 Moriría por vos de Amaral

Las 10 favoritas de Zahara

Zahara ha incluido en su lista a Maritrini con Yo no soy esa: "Es un canto a ese momento social en el que la mujer le pertenecía al hombre y sin él no era nada. Lo que me gusta de ella es la manera en la que se adelantó a su tiempo y en sus canciones buscaba el respeto que la sociedad negaba a las mujeres".

1 G3 N15 de Rosalía

2 Un día en el parque de Love Of Lesbian

3 La distancia adecuada de Christina Rosenvinge

4 Extrema pobreza de Iván Ferreiro

5 Autorretrato de Tulsa

6 Superpoder de María José Llergo

7 Vicente amor de Shego

8 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina

9 Yo no soy esa de Mari Trini

10 Allá arribita de Rodrigo Cuevas