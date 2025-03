Las canciones más exitosas de cada año en España: 2000's edition

2000

Mónica Naranjo fue la reina del año 2000 gracias a su gran hit, Sobreviviré. Fue la canción que más semanas estuvo en el número uno ese año en España.

2001

La Oreja de Van Gogh empezó a hacerse notar en el año 2001, y tuvo la suerte de llevarse el título a la canción más exitosa del año, con La Playa.

2002

El fenómeno OT fue imparable en el año 2002, y es por eso que Mi Música es tu Voz se convirtió en la canción más exitosa de ese año.

2003

En el año 2003 cada semana tuvimos una canción distinta en el número uno. Algunas de las más conocidas de ese año son Sk8er Boi de Avril Lavigne, Dime de Beth, Bring Me To Life de Evanescence o Crazy In Love de Beyoncé.

2004

En 2004 hubo dos canciones totalmente diferentes que lo petaron más que el resto: Bulería de David Bisbal y Left Outside Alone de Anastacia.

2005

Días de Verano, de Amaral, estuvo varios meses subiendo y bajando del número uno, y así se convirtió en la canción más exitosa de 2005.

2006

Shakira reventó todas las listas gracias a Hips Don't Lie en el año 2006.

2007

La cantante colombiana no dejó respirar a su competencia, y con Las de la Intuición se convirtió, de nuevo, en la artista con el mayor hit del año en España.

2008

En 2008 nos afrancesamos mucho y convertimos Ella Elle L'a, de Kate Ryan, en el hit del año.

2009

Lo de Colgando en tus Manos fue un hit curioso, porque subía y bajaba en las listas mientras la mitad del país se la descargaba como politono. A lo tonto, pasó más semanas en el número uno que ninguna otra canción.