Las canciones más exitosas de cada año en España: 90's edition

1990

La canción más exitosa de 1990 es una canción de veraneo bastante poco recordada: La abuela, de Wilfred y la Ganga.

1991

No hubo ningún hit en 1991 que destacase por encima del resto. Algunas de las canciones más recordadas de ese año son Entre dos tierras, de Héroes del Silencio; Bailar pegados, de Sergio Dalma; Chiquilla, de Seguridad Social; o El 7 de septiembre, de Mecano.

1992

Vamos con los números uno más recordados de 1992: Black or white, de Michael Jackson; Smells like Teen Spirit, de Nirvana; Una rosa es una rosa, de Mecano; Historias de amor, de OBK…

1993

Sin un hit que destaque, estos son algunos de los temas más reconocidos que llegaron al número uno en España en 1993: I will always love you, de Whitney Houston; Bed of roses, de Bon Jovi; All that she wants, de Ace of Base…

1994

De nuevo, 1994 tuvo un número uno por cada semana, sin un claro ganador: Sleeping in my car, de Roxette; Without You, de Mariah Carey; Se fue, de Laura Pausini…

1995

Después de varios años de números uno únicos, en 1995 Luz Casal rompió la racha con su canción Entre mis recuerdos.

1996

Fastlove, de George Michael, fue la canción que más lo petó en España en 1996.

1997

1997 estuvo lleno de canciones memorables, sin una clara ganadora: Barbie Girl de Aqua, Serenade de Dover, Laura no está de Nek…

1998

Alejandro Sanz arrancó el año 1998 por todo la alto con Corzarón Partío, y se convirtió en el hit del año por excelencia.

1999

El milenio no pudo terminar mejor, musicalmente hablando: aunque no hubo un hit por encima del resto, fue el año en el que se llegaron al número uno en España Baby one more time, de Britney Spears; Genie in a Bottle, de Christina Aguilera; Ciega, sordomuda, de Shakira; Livin la vida loca, de Ricky Martin; Maria, de Blondie; Strong Enough, de Cher...