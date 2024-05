Las canciones que Taylor Swift ha eliminado: Asi queda su gira europea tras añadir la era TTPD

Había mucho nerviosismo y tensión entre los fans de Taylor Swift, especialmente los europeos, tras el lanzamiento de su nuevo disco The Tortured Poets Department. Nadie sabía como iba a afrontar el nuevo disco la cantante americana dentro de The Eras Tour pero todo apuntaba a que haría hueco en el setlist para darle un espacio propio y así ha sido.

La parte europea de The Eras Tour ha arrancado el 9 de mayo con el primero de los cuatro conciertos en París y ha habido muchos cambios en el setlist.

La estrella cortó varias canciones y reestructuró el concierto para mostrar música de su último álbum, The Tortured Poets Department, como una era propia dentro del concierto.

Algunas de las favoritas del público, incluidas Long Live, The Archer y The 1, fueron eliminadas en favor de nuevas canciones como Fortnight y Down Bad.

La estrella también estrenó varios conjuntos nuevos, incluido un traje rojo brillante para la primera parte del espectáculo y un vestido negro con borlas plateadas durante la era Fearless.

Además hubo varios guiños a Travis Kelce cuando cantó So High School. Luces en el escenario imitaban las de un estadio de fútbol americano y se puede ver a Taylor sentada en unas gradas de instituto haciendo el swag dance con sus bailarinas. Luego, Swift llevó las cosas al siguiente nivel al hacer que el bailarín Kameron Saunders, hermano del ex jugador de los Chiefs, Khalen Saunders, hiciera una de las celebraciones de touchdown características de Kelce durante la letra: "Sabes lo que quieres / Y vaya, la tienes".

Swift subió al escenario del La Défense Arena de París poco después de las 8 p.m. hora local, interpretando a Miss Americana y Heartbreak Prince, antes de saludar al público con entradas agotadas con un coqueto "enchanté".

Añadió que se sentía "increíblemente afortunada" de iniciar la etapa europea de su gira en "la ciudad más bella y romántica del mundo".

La artista de 34 años permaneció en el escenario durante más de tres horas y terminó poco después de las 11 de la noche, después de haber tocado 45 canciones de sus 18 años de carrera.

Estás han sido todas las canciones que Taylor ha quitado y añadido

Canciones que ha quitado del Setlist:

The Archer (Lover era)

Long Live (Speak Now era)

The 1 (Folklore era)

Tis The Damn Season (Evermore era)

Tolerate It (Evermore era)

The Last Great American Dynasty (Folklore era)

Nuevas canciones añadidas de TTPD:

But Daddy, I Love Him

So High School

Who's Afraid Of Little Old Me

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With A Broken Heart

Canciones acústicas/sorpresa:

Paris (Midnights)

Loml (Tortured Poets Department)