Celine Dion revela que padece un raro trastorno neurológico sin cura

La cantante canadiense Celine Dion ha desvelado que recientemente le diagnosticaron un raro trastorno neurológico llamado síndrome de la persona rígida que provoca espasmos musculares y que la ha obligado a posponer varios de los conciertos de su tour europeo.

La mujer de 54 años publicó un video en Instagram el jueves 8 de diciembre revelando el diagnóstico y explicando que su "Courage World Tour" se reprogramó de la primavera de 2023 a 2024.

El Síndrome de la Persona Rígida provoca rigidez muscular y una mayor sensibilidad al sonido, al tacto y a los estímulos emocionales que pueden catalizar los espasmos musculares.

Los espasmos musculares de Dion la llevaron a posponer su residencia en Las Vegas en octubre de 2021. Sin embargo, la estrella no ha compartido públicamente un diagnóstico hasta ahora.

"Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", dijo.

"Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada".

La cantante de 'My Heart Will Go On' dijo que si bien extraña a sus fans, su salud es su lo más importante en este momento.

"Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y ​​mi capacidad para volver a rendir", dijo. "Pero tengo que admitir que ha sido una lucha".

Agradeciendo a sus fans por su apoyo, se emocionó. "Todo lo que sé es cantar", dijo la popular cantante.

Si bien los espectáculos de primavera de 2023 de Dion se reprogramarán para el año siguiente, se cancelaron ocho espectáculos de verano de 2023.