Chanel desmiente que alguien intentase entrar con una pistola en el backstage de su concierto

Chanel ha tenido un 'boom' de fama y de atención por parte de los medios muy notable desde que deslumbrase al mundo con su actuación en el Festival de Eurovisión, pero toda esta atención está teniendo también sus consecuencias negativas. Hace unos días saltaron todas las alarmas después de que cundiese el rumor de que alguien había intentado colarse en su backstage con un arma de fuego; una noticia de lo más preocupante que alteró enormemente a los fans y al entorno más cercano de la cantante.

Muchos medios de comunicación se hicieron eco rápidamente del tema y dieron la noticia sin haberla verificado, y Chanel se ha visto en la obligación de desmentirla desde sus propios perfiles en las redes, ya que el asunto se estaba fuera de control. Ella misma se encargó de negar que hubiese ocurrido algo como eso en ninguno de los conciertos que ha estado dando durante los últimos días, y pidió a sus seguidores y a los medios que no inventasen ni diesen bombo a 'fake news' como estas.

No es de extrañar que la cantante haya reaccionado de esta manera, ya que es fácil imaginar la preocupación que habrá generado en sus familiares y allegados escuchar una noticia como esta a través de la televisión. Dado que la noticia no era real, y además fue emitida rodeada de sensacionalismo, fueron muchos los que pasaron un mal rato considerable hasta que pudieron confirmar que, en realidad, los hechos que se contaban no habían ocurrido nunca. ¡Esperemos que todos aprendan de esta experiencia y que no vuelva a ocurrir algo así!