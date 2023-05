¿Los artistas de Eurovisión 2023 están copiando a Chanel? El análisis de los eurofans

Hacía muchos años que Eurovisión no generaba tanto interés entre los españoles, y es innegable que el trabajo de Chanel Terrero ha sido la razón principal de que muchos recuperen la ilusión por este festival. Tras celebrarse las semifinales de Eurovisión 2023, no son pocos los eurofans que han recurrido a las redes para señalar los parecidos significativos entre muchas de las propuestas de este año y la que llevó Chanel en 2022. A pesar de que no se llevase la victoria, parece que las elecciones creativas que hicieron la cantante y su equipo han generado un gran impacto en los artistas que han querido presentarse este año.

Lo malo de inspirarse en algo que ya se ha hecho (y que se ha hecho muy bien, como es el caso de Chanel) es que puede provocar que lleguen comparaciones, y que las nuevas propuestas salgan perdiendo. Chanel cuenta con una notable trayectoria artística y con mucha experiencia en el baile, por lo que un dance break era imprescindible en su actuación. Muchos de los artistas que han incluido uno de estos bailes en su actuación no cuentan con esa experiencia, y algunas han llegado a resultar un poco 'cringey' para muchos eurofans. Las críticas en redes no se han hecho esperar.

Por desgracia, algunas de las críticas han acabado pasándose de la raya y han rozado el acoso, y candidatas como Blanka, de Polonia, se han visto en la necesidad de llamar la atención sobre el enorme 'hate' que han recibido en redes durante las últimas semanas. No hay que olvidar que estos artistas se esfuerzan todo lo posible por dar la mejor actuación, y que, aunque a veces no logren estar a la altura, no merecen por ello que se les condene de forma masiva. ¡Del meme al odio hay una gran diferencia!