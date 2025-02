PODEROSA

Chappell Roan encabeza una campaña en apoyo a la salud mental de artistas emergentes tras su discurso en los Grammy

Chappell Roan encabeza la campaña We Got You!, una iniciativa que busca apoyar la salud mental de artistas, a la que se sumaron artistas como Charli xcx y el cantautor Noah Kahan, informó la organización sin fines de lucro Backline.