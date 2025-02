Chappell Roan carga contra las discográficas en el mejor discurso de la noche de los Grammy 2025

Para sorpresa de nadie Chappell Roan ganó el premio al mejor nuevo artista en los Grammy y utilizó su discurso para criticar a las discográficas y hablar sobre un problema al que se enfrentan muchos artistas en Estados Unidos.

Después de agradecer a sus amigos, familiares y equipo, la cantante de Good Luck, Babe! dijo: "Me dije a mí misma que si alguna vez ganara un Grammy y pudiera estar aquí ante las personas más poderosas de la música, exigiría que los sellos de la industria que se benefician de millones de dólares con los artistas ofrecieran un salario digno y servicios de salud, especialmente a los artistas en desarrollo”.

Mientras la audiencia de Los Ángeles estalló en vítores y aplausos, Roan agregó: "Me contrataron tan joven que me contrataron cuando era menor de edad. Cuando me despidieron, no tenía experiencia laboral en mi haber y, como la mayoría de las personas, tuve dificultades para encontrar trabajo durante la pandemia y no podía pagar un seguro".

"Fue devastador sentirme tan comprometido con mi arte y sentirme tan traicionado por el sistema y deshumanizado", continuó Roan. "Si mi sello lo hubiera priorizado, me habrían brindado atención una empresa a la que le estaba dando todo. Los sellos discográficos deben tratar a sus artistas como empleados valiosos con un salario digno y seguro y protección de salud".

Terminó su discurso de victoria preguntando: "Discográficas os tenemos, pero ¿nos tienen a nosotros?".

Roan, que tiene 26 años, comenzó su carrera cuando era adolescente, subiendo canciones a YouTube bajo el nombre de Kayleigh Rose. Firmó con Atlantic Records en 2015, pero el sello la despidió en 2020. En 2023, Roan firmó con el sello independiente de Dan Nigro, Amusement Records, y lanzó su exitoso álbum debut The Rise and Fall of a Midwest Princess en asociación con Island Records en 2023.