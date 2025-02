Los mejores momentos que te perdiste de los premios Grammy 2025: Beyoncé, Shakira, Chappell Roan, Kanye West y más

La noche más importante de la música tuvo lugar en Los Ángeles, apenas unas semanas después de que los incendios forestales causaran una destrucción sin precedentes en toda la ciudad y solo unos días después de que Donald Trump comenzara su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos.

Al inicio de la ceremonia, el presentador Trevor Noah anunció que, en lugar de solo celebrar la música, la gala sería "una celebración de la humanidad y el espíritu de supervivencia". Y, efectivamente, la velada estuvo llena de momentos emocionantes y virales, tanto en lo musical como en lo político y reivindicatorio.

La ceremonia recaudó 7 millones de dólares para las víctimas de los devastadores incendios en Los Ángeles y estuvo colmada de gestos de apoyo al personal de socorro que luchó contra los incendios durante tres semanas. Además, Lady Gaga y Bruno Mars rindieron homenaje a las víctimas interpretando California Dreamin', una oda al Estado Dorado, antes de ganar el Grammy a Mejor Actuación Pop en Dúo por Die With a Smile.

Beyoncé hizo historia, Kendrick Lamar fue el gran triunfador de la noche, Shakira respondió a Donald Trump, Chappell Roan y Alicia Keys dieron discursos emocionantes, y Kanye West volvió a generar controversia, para sorpresa de nadie.

1. Beyoncé gana finalmente el Grammy a Mejor Álbum del Año

Beyoncé ganó el premio al Álbum del Año por Cowboy Carter en los Grammy 2025, logrando finalmente el elusivo galardón que le había sido esquivo en ediciones anteriores. La superestrella, la artista más premiada y nominada en la historia de los Grammy, había sido nominada en esta categoría en cuatro ocasiones previas, pero siempre sintió que había sido injustamente ignorada en ese rubro.

A pesar de ser la favorita, muchos creían que este año tampoco se alzaría con el premio, ya que Billie Eilish competía con su disco Hit Me Hard and Soft. La cantante californiana se mostró emocionada durante el discurso de aceptación de Beyoncé, tal vez pensando que ella misma merecía el galardón.

2. Beyoncé hace historia al recibir el Grammy a Mejor Disco Country

Beyoncé inició la gala con fuerza al llevarse a casa el premio a la Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Country por II Most Wanted, junto a Miley Cyrus. Con este logro, Beyoncé se convirtió en la primera mujer negra en ganar un Grammy por una canción de música country desde que las Pointer Sisters lo hicieran en 1975 en una categoría similar.

Más tarde, la cantante de Houston ganó el premio a Mejor Álbum Country por Cowboy Carter, convirtiéndose en la primera mujer negra en lograrlo. Taylor Swift, quien partía como la artista con más nominaciones pero se fue de vacío, entregó el galardón a Beyoncé, un premio que ella misma había recibido en 2010.

Beyoncé recibe el Grammy a mejor álbum de música country de manos de Taylor Swift | Getty

3. Not Like Us de Kendrick Lamar gana cinco Grammys, igualando a Drake

Tras Beyoncé, el otro gran ganador de la noche fue Kendrick Lamar. Su éxito Not Like Us, dirigido a su rival Drake, le permitió llevarse cinco premios, convirtiéndose en el mayor triunfador de la noche. Kendrick obtuvo el Grammy a Canción del Año, entregado por Diana Ross, quien dejó a Lamar boquiabierto al entregar el premio en persona. Posteriormente, Lamar también ganó el Grammy a Grabación del Año, por la misma canción.

Con esos cinco premios, Lamar igualó el número total de Grammys en la carrera de Drake con tan solo una canción. En su discurso de aceptación, Lamar reconoció la influencia de los artistas de la costa oeste en su trabajo y destacó la importancia del rap dentro del panorama musical global.

4. El discurso viral de Chappell Roan sobre las discográficas y el seguro médico de los artistas

Chappell Roan, quien ganó el premio a Mejor Artista Nuevo, aprovechó su discurso para hacer una contundente crítica a los sellos discográficos. Tras agradecer a sus amigos, familiares y equipo, la cantante dijo: "Me prometí que, si alguna vez ganaba un Grammy y estaba aquí frente a las personas más poderosas de la música, exigiría que los sellos discográficos, que se benefician de millones de dólares con los artistas, ofrecieran salarios dignos y servicios de salud, especialmente para los artistas en desarrollo".

La audiencia de Los Ángeles estalló en vítores y aplausos, mientras Roan continuaba: "Me contrataron siendo menor de edad y, cuando me despidieron, no tenía experiencia laboral y, como muchos, tuve dificultades para encontrar empleo durante la pandemia. No podía permitirme un seguro médico".

5. Shakira se enfrenta a Trump y dedica su Grammy a los inmigrantes

Shakira fue una de las grandes ganadoras de la noche, recibiendo el Grammy a Mejor Álbum Pop Latino por Las Mujeres Ya No Lloran. Al subir al escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles, la cantante colombiana dedicó su premio a los inmigrantes trabajadores de Estados Unidos.

"Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país", dijo Shakira. "Son amados, valen la pena y siempre lucharé junto a ustedes". También agradeció a "todas las mujeres que trabajan incansablemente todos los días para mantener a sus familias", y añadió: "Ustedes son las verdaderas lobas".

6. Alicia Keys también se alza contra Trump y celebra la diversidad

Alicia Keys pareció hacer una denuncia contra los esfuerzos de Donald Trump por rechazar iniciativas de diversidad, equidad e inclusión cuando aceptó el Premio Dr. Dre Global Impact en la ceremonia de los Grammy 2025.

"DEI no es una amenaza, es un regalo", dijo Keys durante su discurso, lo que provocó aplausos del público. "Este no es el momento de silenciar la diversidad de voces", añadió. "Hemos visto a lo largo de la noche a personas talentosas y trabajadoras de diferentes orígenes, con diferentes puntos de vista, y eso cambia el juego".

En otro momento de su intervención, Keys sentenció: "Cuantas más voces haya, más potente será el sonido. Cuando las fuerzas destructivas intentan quemarnos, nos levantamos de las cenizas como un fénix. La música es el lenguaje imparable que nos conecta a todos, es tan hermoso".

7. Kanye West protagoniza la polémica de la noche

Kanye West, conocido por sus constantes polémicas, regresó a los Grammy y su llegada no pasó desapercibida. Durante su paso por la alfombra roja, su esposa, Bianca Censori, se quitó el abrigo de piel para revelar una combinación transparente que la dejaba prácticamente desnuda ante las cámaras.

La pareja llegó junta al Crypto.com Arena y rápidamente causó revuelo. Mientras Censori mostraba su atuendo, Kanye lucía completamente de negro con gafas oscuras. Tras la aparición en la alfombra roja, se especuló que ambos habían sido expulsados del evento, aunque fuentes cercanas a los Grammy desmintieron este rumor, indicando que West simplemente "caminó por la alfombra, se subió a su auto y se fue".