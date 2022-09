Cómo comprar entradas para Blackpink en Barcelona y conseguir un pase al show del año

El cierre del año 2022 está siendo de lo más dulce para los fans del K-Pop en España. Hace muy poco hicimos un repaso de todos los conciertos de este género musical que tendrían lugar a lo largo de estos próximos meses en el país, y entre ellos destacaba el de Blackpink, el 5 de diciembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Esta no será la primera vez que el grupo pise este espacio, ya que también lo incluyeron entre las paradas de su primer tour mundial. Todavía quedan casi tres meses para el evento, pero los fans tendrán que preparar dentro de muy poco sus carteras, ya que la venta de entradas será muy anticipada: el próximo 15 de septiembre se abrirá la preventa de pases para el concierto, y un día después estarán disponibles de forma general.

Los portales Last Tour y See Tickets son los que tienen la licencia oficial para vender los pases para el show de Blackpink en Barcelona, por lo que es ahí donde se deben comprar. Habrá que tener mucho cuidado con otras opciones de venta no oficiales que puedan aparecer en búsquedas, ya que puede que algunas de ellas sean un scam o revendan entradas de forma ilegal. ¡Con todo lo que ha habido que esperar para que regresen a España, será mejor no jugársela e ir a lo seguro!

Lo más probable es que miles de personas estén en la cola digital para conseguir sus entradas el 15 de septiembre, así que será mejor estar un poco antes de las 10:00h, la hora de apertura de la preventa, para conseguir los tickets sin problema. Por suerte, el Palau Sant Jordi de Barcelona es un espacio con una gran capacidad, así que es poco probable que sucedan las peleas que vimos en los conciertos de Coldplay hace unas semanas. ¡Habrá que estar pendientes para disfrutar del Born Pink Tour y de todas las nuevas canciones del grupo que están por llegar!