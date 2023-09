¿Cómo ver el concierto de Taylor Swift en el cine? La película de The Eras Tour llegará el 13 de octubre a España

Aunque al principio parecía que Taylor Swift iba a esperar unos meses antes de lanzar la película de The Eras Tour de forma internacional, la cantante ha sorprendido a los swifties al anunciar que esta llegará a los cines de distintos países el próximo 13 de octubre. Además, ha facilitado un enlace que les permite buscar cuál es el cine más cercano en el que podrán ver su película, de forma que estos ya pueden comprar entradas de manera anticipada para no quedarse sin ellas.

Y, como era de esperar, los fans españoles no han tardado en correr para conseguir las suyas y poder ir el mismo día del estreno. Porque, tal y como ha anunciado Cinesa, aquellos que vayan a verla entre el 13 y el 15 de octubre podrán recibir un mini poster de la película gratis, el cual regalarán en sus cines hasta agotar existencias. Y, precisamente por ello, muchos han querido asegurarse sus entradas para poder ir durante estos días y llevarse este recuerdo a casa, especialmente porque tan solo contarán con 150.000 existencias para todos los cines de esta empresa.

Además, por si el póster no fuera suficiente, también han anunciado que pondrán a la venta un menú especial de Taylor Swift, el cual contará con un cubo metálico y vasos tematizados con el diseño de The Eras Tour, algo que parece haber entusiasmado especialmente a los fans. Aun así, por ahora no pueden comprar este menú de forma anticipada, por lo que tendrán que esperar hasta que esté disponible en la web o comprarlo el mismo día que vayan a ver la película.

Pero, aun así, los swifties que no puedan ir durante el primer fin de semana podrán seguir disfrutando de The Eras Tour en los distintos cines durante las próximas semanas. Aun así, parece ser que esta no estará durante mucho tiempo en la gran pantalla, ya que Cinesa ha anunciado que, por ahora, solo está previsto que esté en cartelera durante un mes, por lo que habrá que correr si se quiere disfrutar de esta película de The Eras Tour.