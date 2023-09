¿Podremos ver la película de The Eras Tour de Taylor Swift en España?: Todo lo que se sabe sobre su estreno

Después de varios meses recorriendo Estados Unidos y México con The Eras Tour, Taylor Swift ha anunciado la noticia que tantos fans estaban esperando: el estreno de una película de esta gira. Pese a que los swifties llevaban meses especulando sobre su existencia, no ha sido hasta el 31 de agosto que la estadounidense ha dado la noticia de que el próximo 13 de octubre se estrenará en los cines de AMC, Regal y Cinemark de Norteamérica. Y, pese a que el concierto dura más de 3 horas, parece que la película tan solo tendrá una duración de 2 horas y 45 minutos.

Por tanto, aunque los fans están deseando poder disfrutar de este largometraje, parece quelos swifties internacionales tendrá que esperar una vez más, ya que por ahora no está previsto que esta se estrene en otros países. Aun así, los fans no pierden la esperanza de que esta termine llegando fuera de Norteamérica, ya que muchos sospechan que lo más probable es que Taylor Swift haya querido esperar para lanzarla cuando termine su gira internacional. Porque, por ahora, Canadá es el único país que podrá disfrutar de esta película antes de haber celebrado los conciertos que tiene previstos en sus ciudades.

Por otro lado, de momento tampoco está previsto que el largometraje de The Eras Tour llegue a ninguna plataforma de streaming. Pero, como ha ocurrido otras veces, no sería de extrañar que Taylor Swift terminara incluyéndolo en el catálogo de alguna de estas. Porque, sin duda, esto es algo que todos los fans estarán esperando con muchas ganar, porque, aunque la mayoría preferirían poder verla en la gran pantalla, no cabe duda de que los swifties también querrán tener la oportunidad de tenerla en una de estas plataformas, para poder disfrutar de ella todas las veces que quieran. Aun así, por ahora tocará esperar y ver qué ocurre a lo largo de los próximos meses.