C.Tangana, sobre el éxito de Rosalía: "Creo que no estamos al mismo nivel, el impacto que ha tenido ella es mucho mayor"

Aunque han pasado muchos años desde que C.Tangana y Rosalía rompieron y separaron sus caminos, son muchos los que siguen recordando y hablando en las redes del romance que compartieron estos dos artistas. Por ello, no es de extrañar que muchos se sorprendieran al ver el videoclip de Tú me dejaste de querer de El Madrileño, en el que aparecen dos adolescentes que parecen la viva imagen de estos dos artistas. Pero, aunque muchos estaban seguros de que C.Tangana quiso hacer un guiño a su pasado con Rosalía, el artista asegura que esa no era para nada su intención.

Tal y como le ha explicado a Jordi Évole en el programa Lo de Évole, estos personajes no buscaban representar a "nadie en la vida real", y que la realidad es que él nunca ha estado "en esa actitud" ni "compartiendo música" con Rosalía en un parque de Madrid, como hacen los dos actores. Y, pese a que muchos pensaban que sus palabras sobre la cantante se quedarían ahí, C.Tangana también ha querido alabar el trabajo y éxito que ha conseguido Rosalía durante todos estos años, momento en el que ha confesado que no cree que estén "al mismo nivel".

Aun así, hay miles de personas que siguen relacionando sus nombres, motivo por el que son muchos los que están deseando que vuelvan a colaborar en un nuevo tema, algo que ya hicieron en el pasado. Y, por lo que parece, C.Tangana no cierra las puertas a otra posible colaboración con Rosalía, algo sobre lo que algunos productores siguen preguntándole.

Esto es algo que ha emocionado a muchos de sus fans, quienes no han tardado en pedirles a ambos artistas que lo hagan. Pero, por ahora, no parece que esto sea algo que se encuentre en sus planes ni que estén trabajando en ello. Aun así, tal y como ha señalado el artista, "todo puede pasar en la vida", por lo que habrá que ver qué ocurre en el futuro.