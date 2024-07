David Bisbal y el tierno momento en que explica su fama a su hijo Matteo: "¿Qué significa ser famoso?"

David Bisbal, uno de los artistas más queridos y exitosos de nuestro país, ha protagonizado un emotivo momento con su hijo Matteo, de tan solo cinco años. En un vídeo compartido en sus redes sociales y que rápidamente se ha hecho viral, Bisbal mostró una conversación que ha conmovido a muchos de sus seguidores, donde el pequeño Matteo empieza a entender lo que significa la fama de su padre.

La escena comienza con Matteo preguntando: "¿Por qué te persiguieron mis amigos en el cole?". Bisbal, tal y como vemos en el vídeo, le respondió lo siguiente: "Te lo voy a responder, ¿sabes por qué me persiguieron? Tú has visto las canciones de papá en la tablet, ¿no? Pues resulta que tus amigos y amigas, con sus mamás y papás, también ven los vídeos de mis canciones y se las saben. Cuando yo llegué al colegio, ellos me reconocieron y por eso vinieron todos a mirarme". A lo que Matteo replicó: "Me tenía que esconder".

Sin embargo, parece que todas estas explicaciones no fueron suficientes para el pequeño Matteo. "Papá, todos dicen que tú eres famoso", preguntó. Bisbal lanzó la pregunta de vuelta: "¿Y qué significa ser famoso?". Lo que nadie se esperaba, ni siquiera el cantante, era la brillante respuesta de Matteo: "Que cantas".

Viendo todo esto no es de extrañar que el vídeo haya conseguido hacerse viral en tan poco tiempo. Y es que es un ejemplo de ternura tanto por parte de David Bisbal como de Matteo. Además, deja en evidencia el gran trabajo que tanto Bisbal como su esposa, Rosanna Zanetti, están haciendo a la hora de criar a sus hijos. Ellos siempre se han preocupado de alejar a sus hijos lo máximo posible de la vida pública y, desde luego, en vídeos como el que ha compartido David, podemos ver los beneficios que esto tiene.