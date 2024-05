Demandan a Beyoncé por violar derechos de autor con su tema Break My Soul: 3 palabras tienen la culpa

La cantante Beyoncé ha sido demandada por infringir la ley de derechos de autor con el tema Break My Soul, incluido en su disco Renaissance, que publicó en 2022 y fue el primero que grabó en seis años de silencio discográfico, informaron este jueves medios estadounidenses.

Cuatro exmúsicos de Nueva Orleans, que conformaron el grupo Da Showstoppaz, le reclaman que la canción viola los derechos de autor porque copia fragmentos de Explode, un tema de la rapera Big Freedia que, a su vez, habría usado sin permiso partes del sencillo Release A Wiggle, que los demandantes sacaron en 2002.

Beyoncé Renaissance World Tour | Live Nation

Aseguran en su querella que Beyoncé sampleó (extraer sonidos de otras canciones) para su tema Break my Soul las partes que Freedia usó de forma ilegal, por lo que ambas composiciones habrían sido creadas de forma ilegal.

El uso de las palabras, la melodía y los arreglos musicales reales de Release A Wiggle fueron adjudicados sin consentimiento y deliberadamente por Big Freedia en la grabación de Explode, de acuerdo a los integrantes de Da Showstoppaz. Lo central del caso está en las letras Release a wiggle que, según la denuncia, aparecen en Explode de Big Freedia y, parcialmente, en Break My Soul.

La demanda alega además que Big Freedia no compuso ni escribió la frase, y tampoco dio crédito a Da Showstoppaz como fuente.

Los miembros de Da Showstoppaz –Tessa Avie, Keva Bourgeois, Henri Braggs y Brian Clark– piden una compensación por daños y regalías derivado de las ventas de Break My Soul dentro de Renaissance, así como una indemnización por el uso de la canción en la gira de promoción del disco y en la película del concierto Renaissance: A Film by Beyonce.

Break my Soul fue el primer sencillo de Renaissance, y séptimo álbum de estudio de Beyoncé, que alcanzó el número uno de la lista de los 100 mayores éxitos de Billboard en su género durante 2022.

No es la primera vez que la artista estadounidense es acusada de plagio. Precisamente, con el lanzamiento de este álbum dividido en tres partes, el grupo Right Said Fred, compuesto por los hermanos Fred y Richards Fairbrass, dijo en una entrevista en 2022 a The Sun que Beyoncé usó para su canción Alien Superstar letras de I'm too sexy, una canción del grupo anteriormente mencionado.

Los representantes legales de la cantante se pronunciaron en su momento, definiendo estas palabras como erróneas y señalando que sus integrantes fueron debidamente pagados por derechos de autor por el uso de sus letras.