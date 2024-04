Desentrañando The Tortured Poets Department: todas las referencias de Taylor Swift en su último disco

Sabemos que una de las grandes pasiones de Taylor Swift es introducir decenas de referencias en sus canciones con el objetivo de que sus fans las rastreen. Por supuesto, The Tortured Poets Department no es una excepción y a lo largo de sus casi dos horas de duración encontramos un buen puñado de ellas, especialmente nombres de otros artistas.

La canción que da nombre al disco es donde más referencias por versos cuadrado tiene de todo el álbum. De hecho, en el estribillo Taylor canta lo siguiente: "You're not Dylan Thomas, I'm not Patti Smith / This ain't the Chelsea Hotel, we'rе modern idiots". La primera referencia que encontramos es la de Dylan Thomas, un poeta y dramaturgo galés que, además, ha influenciado a toda una generación de músicos del siglo XX como, por ejemplo, al gran Bob Dylan, cuyo apellido artístico (su nombre real es Robert Allen Zimmerman) lo tomó prestado del poeta.

En cuanto a Patti Smith, ¿qué decir que no se sepa? Es una de las grandes musas del punk y del rock, y tiene en su haber algunos de los más grandes discos del género, como puede ser Horses. También es escritora y una verdadera influencia para Taylor Swift. El Chelsea Hotel, por su parte, fue un legendario hotel de Manhattan que durante décadas sirvió como punto de encuentro para algunos de los grandes artistas del siglo pasado como Andy Warhol, Sid Vicious, Jason Pollock o el anteriormente citado Bob Dylan.

En esta misma canción, un poco más adelante, Taylor Swift introduce otra referencia, en esta ocasión al cantante Charlie Puth: "We declared Charlie Puth should be a bigger artist". Ambos artistas han mostrado su mutua admiración en varias ocasiones y esta es la guinda del pastel. ¿Se viene colaboración?

En The Tortured Poets Department, la canción que da nombre al disco, encontramos una última referencia. Taylor cita a dos personajes misteriosos de los que no da sus apellidos: Lucy y Jack. Según han especulado los fans, Lucy puede ser Lucy Dacus, miembro de la banda boygenius y Jack puede ser Jack Antonoff, su amigo y fiel colaborador durante los años.

Para rematar, en otro momento del álbum, encontramos una última referencia tanto en el título de una canción como en la letra de la misma. En esta ocasión se trata de Clara Bow —conocida como la it girl original—, una actriz de cine mudo de los años 20.