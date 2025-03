Un documental muestra la peligrosa y perversa supuesta obsesión de Hailey Bieber con Selena Gomez

Un documental que analiza los supuestos comportamientos obsesivos de Hailey Bieber hacia Selena Gomez ha revolucionado las redes sociales. Fragmentos de este contenido, publicado hace seis meses en el canal de YouTube Internet Oddities, se han vuelto virales en TikTok y han despertado un intenso debate entre seguidores y detractores de ambas celebridades.

El documental, titulado La peligrosa obsesión de una década de Hailey Bieber, tiene una duración de 18 minutos y presenta lo que el canal considera pruebas de un comportamiento preocupante por parte de Hailey hacia Selena y Justin Bieber. Según el contenido expuesto, la relación de Hailey con Justin habría sido el resultado de un plan orquestado desde hace años, con la complicidad de celebridades como Kendall Jenner y la familia Kardashian.

Los realizadores del documental muestran imágenes de Hailey asistiendo a eventos donde coincidía con Justin y Selena, así como testimonios de personas que afirman que la modelo se acercaba a clubes de fans del cantante para obtener información sobre sus ubicaciones y hoteles. Estas acciones, que inicialmente parecían propias de una fan adolescente, se presentan en el documental como un comportamiento calculado y estratégico para acercarse a Justin.

Además, el documental analiza la supuesta tendencia de Hailey a imitar a Selena, desde su estilo de vestir hasta sus tatuajes. Se destacan similitudes en sus entrevistas y en programas de cocina, sugiriendo que Hailey ha intentado replicar la imagen y el éxito de la cantante de Lose You to Love Me.

La polémica ha alcanzado nuevas dimensiones con los rumores de una posible crisis matrimonial entre Justin y Hailey. El cantante dejó de seguir temporalmente a su esposa en Instagram, lo que disparó las especulaciones sobre un posible distanciamiento. Aunque Justin aclaró que se trató de un error, los medios estadounidenses han señalado un comportamiento errático y momentos tensos entre ambos en eventos públicos.

Mientras tanto, fragmentos del documental continúan viralizándose, y muchos usuarios en redes califican a Hailey de "obsesionada" y "manipuladora". Aunque ni Hailey ni Justin han hecho declaraciones al respecto, el revuelo parece estar lejos de terminar.