Donald Trump contra Bruce Springsteen, Taylor Swift y Beyoncé: Te explicamos toda la polémica

El presidente Donald Trump ha exigido una "investigación a fondo" sobre los famosos que apoyaron la campaña electoral de Kamala Harris en 2024, incluyendo a Bruce Springsteen y Beyoncé, alegando que sus apariciones fueron contribuciones potencialmente ilegales.

"¿CUÁNTO LE PAGÓ KAMALA HARRIS A BRUCE SPRINGSTEEN POR SU BAJO RENDIMIENTO DURANTE SU CAMPAÑA PRESIDENCIAL?", publicó Trump el lunes en su plataforma Truth Social.

"¿POR QUÉ ACEPTÓ ESE DINERO SI ES TAN FAN DE ELLA? ¿NO ES UNA CONTRIBUCIÓN DE CAMPAÑA IMPORTANTE E ILEGAL? ¿Y QUÉ HAY DE BEYONCÉ? ¿Y CUÁNTO FUE PARA OPRAH Y BONO?"

"Voy a solicitar una investigación a fondo sobre este asunto. Los candidatos no pueden pagar por APOYO, que es lo que hizo Kamala, con el pretexto de pagar por entretenimiento."

Además, en la misma red social, volvió a cargar recientemente contra Taylor Swift, diciendo: "¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije 'ODIO A TAYLOR SWIFT', ya no está 'HOT' (de moda)?"

Parece que a Donald Trump no le basta con haber ganado las elecciones, sino que no soporta que las mayores estrellas musicales estadounidenses estén abiertamente en su contra, y no puede parar de atacarlas.

Springsteen llama a Trump traidor

La situación, complicada de resumir y ya caldeada desde la campaña electoral, volvió a reavivarse cuando Bruce Springsteen cargó en su reciente concierto en Mánchester contra la administración Trump, calificándola de “corrupta, incompetente y traidora”, e hizo un llamado a “todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestra experiencia estadounidense a unirse a nosotros".

"Alcen sus voces contra el autoritarismo y dejen que suene la libertad", sentenció Springsteen.

La respuesta de Trump, que ya sabemos que no tiene ningún tipo de filtro, no se hizo esperar. En una publicación en Truth Social del viernes 16 de mayo por la mañana, el presidente criticó a Bruce Springsteen por "ir a un país extranjero a hablar mal del presidente de los Estados Unidos".

"Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo talentoso: solo un imbécil agresivo y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden, un TONTO mentalmente incompetente y nuestro PEOR presidente de todos los tiempos, que estuvo cerca de destruir nuestro país", aseguró en su mensaje lleno de odio e insultos.

La Federación Estadounidense de Músicos defiende a Springsteen y Swift

Ante estos ataques, y horas después de que Trump escribiera que Taylor Swift ya no estaba de moda y llamara a Bruce Springsteen “tonto como una piedra”, el presidente de la Federación Estadounidense de Músicos, Tino Gagliardi, emitió una declaración condenando los “ataques” a dos de los miembros del sindicato.

"La Federación Estadounidense de Músicos de Estados Unidos y Canadá no permanecerá en silencio mientras dos de nuestros miembros, Bruce Springsteen y Taylor Swift, son señalados y atacados personalmente por el presidente de los Estados Unidos", comenzó Gagliardi.

“Bruce Springsteen y Taylor Swift no son solo músicos brillantes; son modelos a seguir e inspiración para millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo”, continúa el comunicado. “Ya sea Born in the U.S.A. o la gira Eras, su música es atemporal, impactante y tiene un profundo significado cultural. Los músicos tienen derecho a la libertad de expresión y nos solidarizamos con todos nuestros miembros”.

Springsteen no se siente intimidado

Bruce Springsteen no se dejó intimidar por los ataques amenazantes del presidente Trump en redes sociales en los que le decía que debía "mantener la boca cerrada". Durante su segundo concierto en Mánchester, Inglaterra, el rockero volvió a pronunciar un discurso de tres minutos criticando a “un presidente incompetente y un gobierno deshonesto".

"Están sucediendo cosas ahora mismo que están alterando la naturaleza misma de la democracia de nuestro país, y son demasiado importantes como para ignorarlas", declaró Springsteen el sábado, haciendo eco de gran parte de su mensaje del concierto anterior.

Veremos en qué termina esta serie de ataques, cruces de declaraciones y la supuesta investigación que Trump pretende llevar a cabo contra estos artistas.