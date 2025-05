La compartida reflexión de un matemático cuando un niño le pregunta si a quienes se les dan bien las mates son más listos

Una respuesta de un matemático español a un grupo de niños durante una charla se ha vuelto viral en TikTok, generando miles de aplausos. En el vídeo, el experto desmonta un mito bastante común: que las matemáticas son solo "para los listos".

Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad de La Rioja desde 2001, es conocido por su labor como divulgador científico, en especial por sus monólogos y por su canal de YouTube Derivando.

Durante una charla —posiblemente en un colegio—, un niño le planteó una pregunta muy habitual: "Se dice que quienes son buenos en matemáticas son muy inteligentes. ¿Es verdad eso? ¿Las matemáticas son cosa de listos?"

En el vídeo, compartido por el usuario @dubzeboficial, Sáenz de Cabezón responde que esa es "una pregunta difícil" y también "trampa", porque primero habría que definir qué significa realmente "ser listo".

"¿Es más inteligente Andrew Wiles, que logró demostrar el Teorema de Fermat, que alguien que sabe consolar a un amigo cuando lo necesita? Consolar a alguien no es fácil: requiere una inteligencia emocional, una empatía que no todos tenemos", explica el matemático.

Y continúa con otra reflexión: "¿Es más inteligente alguien que sabe consolar a un amigo, o quien siempre acierta la mejor jugada en un partido de fútbol? Ahí entra en juego otro tipo de inteligencia: la espacial, la corporal, la capacidad de anticiparse. Hay muchas formas de ser inteligente y muchas capacidades distintas que, en conjunto, forman lo que llamamos inteligencia."

Sáenz de Cabezón concluye admitiendo que, tradicionalmente, se ha identificado la inteligencia con la lógica y las matemáticas, porque "son muy polivalentes y útiles en muchos ámbitos". Sin embargo, advierte sobre el daño que puede causar esa visión limitada: "Existe una especie de complejo: creemos que las matemáticas son difíciles, que son solo para los listos. Y entonces, como a mí no se me dan bien, pienso que no soy listo. Mucha gente vive con ese complejo de inferioridad. Si eres uno de ellos, por favor, quítatelo desde ahora."

En los comentarios del vídeo, varios usuarios aplaudieron sus palabras. Uno escribió: "Yo soy contador y puedo hacer un análisis financiero profundo de una corporación. Mi amigo es albañil. ¿Soy más inteligente que él? Él sabe construir una casa, yo no. ¿Cómo se mide la inteligencia?" Otro añadió: "Ser listo no es lo mismo que ser inteligente. Ser listo es ser como el Lazarillo de Tormes; ser inteligente es ser como Sheldon Cooper."