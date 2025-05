"Hago cerámica para desestresarme": el nuevo trend de TikTok que muestra los mejores fails de alfarería

En momentos de mucho estrés, es muy sano tener un pasatiempo que implique trabajar con las manos sin que tenga un impacto muy elevado sobre el cuerpo, para poder descansar la mente sin fatigarse físicamente. Para muchas personas, la cerámica es una práctica relajante y con la que además pueden hacer pequeños cacharros útiles para su día a día, o simplemente decoraciones bonitas.

Ahora bien, hacer cosas con arcilla no es tan fácil como parece. Ya no sólo el moldeado, la cocción o la pintura, sino calcular las proporciones, los pesos, la fragilidad de lo que estás creando… Aunque la idea de jugar con barro puede parecer desestresante, haymuchas cosas que pueden salir mal, sobre todo si el nivel de perfeccionismo no iguala la habilidad.

Esto lo estamos viendo mucho en una nueva tendencia de TikTok, en la que al ritmo de Imagínate de La Beriso, cientos de personas han mostrados sus mayores fails alfareros.

"Hago cerámica para desestresarme", así empiezan la mayoría de vídeos, seguidos de todo tipo de objetos: tazas que se bambolean, cacharros de mantequilla que no cierran, joyeros que al colocar joyas se caen de lado, tazas con orejas de gato que al beber se clavan en los ojos, fruteros con barrotes entre los que se cuela la fruta… hay todo tipo de cacharros inútiles, mal hechos o poco estéticos, y la gente no puede parar de reírse.

En un vídeo con casi 15 millones de reproducciones, una chica muestra la taza que hizo "para desestresarse", a la que le pudo pies y que como resultado se bambolea y no aguanta líquido sin volcarse, y los comentarios lo han dado todo. "Es su primera vez siendo taza, está nerviosa", "Mira, no necesitas cuchara, se mezcla sólo", "Ahora el estrés lo tiene la taza", son algunos de los comentarios con más repercusión.

En otro vídeo que ha amasado más de veinte millones de reproducciones, un joven muestra la dificultad que tiene comiendo en casa de "su hermana que hace cerámica", en unos platos que no tienen la base lisa, por lo que al intentar pinchar algo se vuelcan hacia el otro lado. Los comentarios no han tenido ningún tipo de piedad: "Bueno, es una comida balanceada", "Es más difícil hacer lo que hizo que lo que tenía que hacer", "El tenedor le da cosquillas", "Era entender la vibra, no hacer que vibren", "Fideos con salsa no, fideos bailando salsa sí".

A pesar de ser un hobby productivo y que muchos disfrutan, es cierto que la cerámica no es una habilidad fácil de dominar, pero gracias a estos fails muchos se han podido echar unas risas.