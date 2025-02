Drake lanza una chancla contra un dron que lo grabó en su casa y le pilló apostando

En medio de la mediática disputa con Kendrick Lamar, Drake ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez por un episodio bastante extraño que ha tenido lugar en su propio hogar. Y es que un vídeo que se ha hecho viral en redes muestra el momento en que el rapero se encuentra cara a cara con un dron que ha logrado colarse en su apartamento de Sidney.

En la grabación, el dispositivo capta imágenes de la estancia y, de fondo, se puede ver un ordenador con una página de apuestas abierta. Cuando Drake entra en la habitación y se percata de la presencia del dron, reacciona con sorpresa y, sin pensarlo demasiado, coge una chancla y la lanza con la intención de derribarlo. Sin embargo, el intento falla y el dron escapa por la ventana, mostrando la vista panorámica de la ciudad.

El vídeo ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Mientras algunos lo consideran un momento espontáneo y divertido, otros aseguran que se trata de un montaje. "Esto es tan falso que insulta nuestra inteligencia", escribió un usuario en X. Otro internauta se percató de la silueta del operador del dron reflejada en la habitación y comentó: "Montaje. Se ve al piloto sentado en la esquina". Lo más probable, desde luego, y donde más consenso hay, es que seguramente se trate de un montaje para promocionar a Stake, la empresa de apuestas online que podemos ver en el portátil del rapero en el vídeo.

El incidente llega en un momento en el que Drake intenta dejar atrás la polémica con Kendrick Lamar, quien interpretó su tema Not Like Us en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, una canción cargada de referencias en su contra. Además, el rapero ha estrenado recientemente su álbum colaborativo con PartyNextDoor, $ome $exy $ongs 4 U, donde en la canción Gimme a Hug parece hacer referencia a sus beefs pasados.