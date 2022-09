¿Dua Lipa y Aron Piper están juntos? Su última cita en México dispara las sospechas

Hace unos meses muchos bromearon con la posibilidad de que Dua Lipa y Aron Piper estuvieran juntos, pero las últimas imágenes de ambas celebrities juntas han hecho que las bromas pasen a ser casi confirmaciones. El primer encuentro público de la cantante y el actor se produjo después del último concierto de Dua Lipa en Madrid, tras el que ambos decidieron salir de fiesta por algunas de las localizaciones más afamadas de la ciudad. Después de un tiempo de silencio, en el que se ha sabido muy poco de sus siguientes interacciones, las cámaras los han vuelto a capturar juntos en una salida nocturna por México.

La reacción de las redes ha estado muy dividida: por un lado, están los que se declaran fans de ambos y se alegran de que estén coincidiendo tanto; y por otro, están los que no disfrutan de la personalidad de alguno de ellos, y que preferirían no verlos juntos. Sea como sea, parece que Dua Lipa y Aron Piper han encajado muy bien y se sientes muy cómodos el uno con el otro, así que no sería de extrañar que en los próximos meses los sigamos viendo unidos en nuevos viajes y citas. Aunque sí es cierto que, por ahora, las únicas ocasiones en las que se los ha pillado juntos ha sido en situaciones muy informales y con poco lugar para la intimidad, así que parece que la posibilidad de que exista una relación seria entre ambos está todavía lejos.

Las imágenes capturadas durante la noche de fiesta que pasaron juntos dan a entender que la situación no fue de lo más cómoda para ellos. Al fin y al cabo, Dua Lipa ha ascendido mucho en popularidad durante los últimos años, así que no le queda más remedio que llevar a un cuerpo de seguridad consigo cuando visita lugares como los que frecuentó ayer. Con tanto armatoste rodeándolos, no hay demasiado espacio para el romanticismo entre Aron Piper y Dua Lipa, ¡así que esperemos que, después de tanto club, tuviesen un ratito para estar a solas!